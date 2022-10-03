Готовится оружие Апокалипсиса

НАТО разослало своим наиболее важным союзникам отчет разведки о передвижении российской атомной подводной лодки специального назначения «Белгород», которая может впервые испытать суперторпеду «Посейдон, пишет итальянская газета La Repubblica.

Боевая нагрузка торпеды «Посейдон», по оценке экспертов, сопоставима с межконтинентальной баллистической ракетой.

«Теперь она вернулась, чтобы погрузиться в арктические моря, и есть опасения, что ее миссия состоит в том, чтобы впервые испытать суперторпеду «Посейдон», которую часто называют «оружием Апокалипсиса», — говорится в материале издания.

Как считает издание, американские спутники с инфракрасными датчиками, созданные для отслеживания пусков ракет, окажутся бесполезными в случае применения «Посейдона», так как эта торпеда была спроектирована так, чтобы излучать мало тепла и бесшумно двигаться со скоростью более 100 км/ч.

Если это так, то происходящее - это уже не угроза применения тактического ядерного оружия, а нечто большее. На что ответа у Запада нет. Кроме пуска всех, имющихся в наличии МБР. То есть всё...

А.Б.