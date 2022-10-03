Готовится оружие Апокалипсиса

НАТО разослало своим наиболее важным союзникам отчет разведки о передвижении российской атомной подводной лодки специального назначения «Белгород», которая может впервые испытать суперторпеду «Посейдон, пишет итальянская газета La Repubblica.
Боевая нагрузка торпеды «Посейдон», по оценке экспертов, сопоставима с межконтинентальной баллистической ракетой.
«Теперь она вернулась, чтобы погрузиться в арктические моря, и есть опасения, что ее миссия состоит в том, чтобы впервые испытать суперторпеду «Посейдон», которую часто называют «оружием Апокалипсиса», — говорится в материале издания.
Как считает издание, американские спутники с инфракрасными датчиками, созданные для отслеживания пусков ракет, окажутся бесполезными в случае применения «Посейдона», так как эта торпеда была спроектирована так, чтобы излучать мало тепла и бесшумно двигаться со скоростью более 100 км/ч.
Если это так, то происходящее - это уже не угроза применения тактического ядерного оружия, а нечто большее. На что ответа у Запада нет. Кроме пуска всех, имющихся в наличии МБР. То есть всё...
А.Б.
|
|
Мэн написал 03.10.2022 12:30
А то о чем вы говорите называется *Армагеддон* - упоминаемое в *Апокалипсисе* место последней битвы сил добра с силами зла в конце времен. ...
Очень все символично ...
...
Но можете не волноваться ... Все российские страшилки всего лишь страшилки ... ВСУ уже доказали что российские страшилки выеденного яйца не стоят ...
...
...
Запихать ядерную бомбу в мини подлодку особого ума не надо ... И все российские подводные обьекты на контроле всех ядерных стран ...
Вопрос написал 03.10.2022 12:29
Зачем подставлять Россию под ответную раздачу?
Почему Путлер и Ко так ненавидят свою собственную страну?
ййййй написал 03.10.2022 12:16