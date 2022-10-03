Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Готовится оружие Апокалипсиса

Опубликовано 03.10.2022 в разделе комментариев 3

нато лавров
Готовится оружие Апокалипсиса

НАТО разослало своим наиболее важным союзникам отчет разведки о передвижении российской атомной подводной лодки специального назначения «Белгород», которая может впервые испытать суперторпеду «Посейдон, пишет итальянская газета La Repubblica.

Боевая нагрузка торпеды «Посейдон», по оценке экспертов, сопоставима с межконтинентальной баллистической ракетой.

«Теперь она вернулась, чтобы погрузиться в арктические моря, и есть опасения, что ее миссия состоит в том, чтобы впервые испытать суперторпеду «Посейдон», которую часто называют «оружием Апокалипсиса», — говорится в материале издания.

Как считает издание, американские спутники с инфракрасными датчиками, созданные для отслеживания пусков ракет, окажутся бесполезными в случае применения «Посейдона», так как эта торпеда была спроектирована так, чтобы излучать мало тепла и бесшумно двигаться со скоростью более 100 км/ч.

Если это так, то происходящее - это уже не угроза применения тактического ядерного оружия, а нечто большее. На что ответа у Запада нет. Кроме пуска всех, имющихся в наличии МБР. То есть всё...

 А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 3
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Супер
Мэн написал 03.10.2022 12:30
Вообще-то *Апокалипсис* в переводе с греческого это откровение, сообщение. новость ...
А то о чем вы говорите называется *Армагеддон* - упоминаемое в *Апокалипсисе* место последней битвы сил добра с силами зла в конце времен. ...
Очень все символично ...
...
Но можете не волноваться ... Все российские страшилки всего лишь страшилки ... ВСУ уже доказали что российские страшилки выеденного яйца не стоят ...
...
...
Запихать ядерную бомбу в мини подлодку особого ума не надо ... И все российские подводные обьекты на контроле всех ядерных стран ...
Ответить
Нет войне и средневековому варварству!!!!
Вопрос написал 03.10.2022 12:29
Почему Путлер и путлеровцы не могут заняться своей собственной супер-богатой и самой громадной в мире страной? Непременно нужно навредить всей планете Земля...
Зачем подставлять Россию под ответную раздачу?
Почему Путлер и Ко так ненавидят свою собственную страну?
Ответить
(без названия)
ййййй написал 03.10.2022 12:16
А что ей поразить-то можно, по большому счету, если она только в воде? Ударной волной нанести ущерб окраинам прибрежных городов? Стратегическое оружие должно быть способным поражать стратегические цели...
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Испытываете ли вы счастье от вхождения в РФ новых территорий?:
Результаты
Интернет-ТВ
В Госдуме заявили о превращении Азовского моря во внутреннее море России
В Госдуме заявили о превращении Азовского моря во ...
02.10.2022
Полный Делягин N 50
Полный Делягин N 50
24.09.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Глоба предсказал рискованное время (1)
Выявили измену (2)
Умер обвиненный в госизмене ученый Валерий Митько (1)
Реформа армии оказалась не хуже реформ Чубайса (0)
Готовится оружие Апокалипсиса (3)
Прошлое, которое в любой момент может стать настоящим (4)
Почему вторая армия мира проиграла бой местного значения? (20)
Милонов хочет лишить депутатов отсрочки от мобилизации (5)
Путин обвинил запад в наших бедах (16)
Россия объявила об отводе сил из Красного Лимана (9)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss