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Московский листок

Реформа армии оказалась не хуже реформ Чубайса

Опубликовано 03.10.2022 в разделе комментариев 0

украина европа война киев
Реформа армии оказалась не хуже реформ Чубайса

После поражения в Лимане стали говорить о причинах плачевного состояния российской армии.

С самого начала СВО потоком идут жалобы на связь. Отсутствие защищенной связи называется в качестве причин оставления Харьковской области и Лимана.

По сети гуляет фото полусгоревнего старинного здания - это Рязанское высшее военное командное училище связи им. Маршала Советского Союза М. В. Захарова (РВВКУС).

В 2011 году Минобороны РФ обменяло комплекс зданий РВВКУС на ДКД «Юбилейный» в Анапе.

До 2020 года «Юбилейный» находился в ведении Министерства обороны РФ. Затем агентские полномочия в отношении неиспользуемого федерального имущества передали финансовому институту развития в жилищной сфере ДОМ.РФ.

8 июня 2022 года «Юбилейный» продали за 484 млн рублей известному местному предпринимателю.

А училища связи нет...

В 2011-м году закрыто и легендарное Ростовское высшее артиллерийское училище имени маршала Неделина. По настоящее время главкомом Ракетных войск стратегического назначения является выпускник 4-го факультета генерал-полковник Каракаев. А училища нет. Не нужно оказалось...

Вообще приказом министра обороны от 2011 года N 1136 было ликвидировано множество военных учебных заведений, и почему-то в основном связи, артиллерии, авиации...

А теперь, спустя 11 лет, имеем великолепный результат.

Давайте я процитирую Ходаковского, он точно в курсе происходящего: "Всё, чем больны мы - больна и армия. Только там это ещё сильнее, потому что там "непроветриваемое помещение", и все бациллы, попадающие из общества в армию, там множатся интенсивнее. Когда мне в четырнадцатом году сказали, что нас приписали к ЮжВо, и это плохо, потому что он самый коммерческий - я стоял и минуту переваривал информацию... Округ? Коммерческий?? А потом сам все увидел и понял: когда пришло время передавать наши ополченческие соединения под командование кадровых военных из ЮжВо - мне прислали нового начштаба бригады. Он повёл себя так, что все в бригаде просто охренели: например, на заявках на дополнительное БК для уходящих на боевую задачу он размашистым почерком писал "нах...я? " Через две недели в Луганске местная военная полиция поймала каких-то военных, которые тащили колонну с металлоломом на продажу - ими оказались подопечные этого нового начштаба, которых он успел уже где-то найти и пристроить на свободные вакансии в разведроту. Он создал бизнес-подразделение, и такое стало довольно распространенным явлением".

 А.Б.



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