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Московский листок

Умер обвиненный в госизмене ученый Валерий Митько

Опубликовано 03.10.2022 в разделе комментариев 1

суд закон
Умер обвиненный в госизмене ученый Валерий Митько

Умер президент Арктической академии наук профессор Валерий Митько, обвиненный в государственной измене. Врагу народа шел 81-й год.

По словам защитников, ученого, который с 2020 года находился под домашним арестом, все чаще увозили на скорой в больницу, а несколько дней назад его «вернули на носилках»: он не мог «ни ходить, ни сидеть, ни тем более ухаживать за супругой — лежачей больной».

Уголовное дело связано с поездками профессора в Китай, где он по приглашению Даляньского университета читал лекции. Последний визит состоялся в 2018 году. По словам защиты, Митько обвиняют в том, что он, «будучи в России одним из ведущих специалистов по гидроакустике», «вывез в своем чемодане» документ с характеристиками подводных лодок, в том числе российской.

Но ничего, есть еще специалисты, всех выявят и разоблачат.

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Все как всегда?
Будни Мордора написал 03.10.2022 12:23
Оскал Мордора во всей красе.
Опять чекисты замучали старика, который прочитал студентам пару лекций, чей текст был заранее согласован во всех инстанциях.
Зачем Мордору наука? Не надо Мордору никакой науки.
Медалястые и орденонастые тов. из Гэбэ будут сами вместо всех ученых.
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