Умер президент Арктической академии наук профессор Валерий Митько, обвиненный в государственной измене. Врагу народа шел 81-й год.

По словам защитников, ученого, который с 2020 года находился под домашним арестом, все чаще увозили на скорой в больницу, а несколько дней назад его «вернули на носилках»: он не мог «ни ходить, ни сидеть, ни тем более ухаживать за супругой — лежачей больной».

Уголовное дело связано с поездками профессора в Китай, где он по приглашению Даляньского университета читал лекции. Последний визит состоялся в 2018 году. По словам защиты, Митько обвиняют в том, что он, «будучи в России одним из ведущих специалистов по гидроакустике», «вывез в своем чемодане» документ с характеристиками подводных лодок, в том числе российской.

Но ничего, есть еще специалисты, всех выявят и разоблачат.

А.Б.