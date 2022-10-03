Выявили измену

Полиция Крыма организовала проверку после появления в сети видео, на котором финалистка конкурса «Королева красоты — Крым» Ольга Валеева исполняет украинскую песню «Червона калина».

Видео видел - две тетки на балконе выпивают и поют песню.

Глубоко копает контрразведка.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По собранным полицейскими материалам будет принято решение в соответствии с законодательством», — сообщили в МВД республики.

Н-да... А я вот сам видел, как в автобусе один мужик во время выступления Путина непатриотично пукнул... Хотя, может, со страху. Тогда все нормально.

А.Б.