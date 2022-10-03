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Московский листок

Выявили измену

Опубликовано 03.10.2022 в разделе комментариев 2

украина европа война киев
Выявили измену

Полиция Крыма организовала проверку после появления в сети видео, на котором финалистка конкурса «Королева красоты — Крым» Ольга Валеева исполняет украинскую песню «Червона калина».

Видео видел - две тетки на балконе выпивают и поют песню.

Глубоко копает контрразведка.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По собранным полицейскими материалам будет принято решение в соответствии с законодательством», — сообщили в МВД республики.

Н-да... А я вот сам видел, как в автобусе один мужик во время выступления Путина непатриотично пукнул... Хотя, может, со страху. Тогда все нормально.

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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Супер
Мэн написал 03.10.2022 12:36
Недавно эту песню исполнили Пинк Флойд ... Арестовывать когда поедут? ... :-) :-) :-)
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Эту песню не задушишь, не убьешь...
Вызывайте санитаров! написал 03.10.2022 12:18
Совсем дремучие чекисты с ума сошли.
Глупо воевать против музыки, песен, искренних изъявлений сердца и души...
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