Выявили измену

Полиция Крыма организовала проверку после появления в сети видео, на котором финалистка конкурса «Королева красоты — Крым» Ольга Валеева исполняет украинскую песню «Червона калина».
Видео видел - две тетки на балконе выпивают и поют песню.
Глубоко копает контрразведка.
«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По собранным полицейскими материалам будет принято решение в соответствии с законодательством», — сообщили в МВД республики.
Н-да... А я вот сам видел, как в автобусе один мужик во время выступления Путина непатриотично пукнул... Хотя, может, со страху. Тогда все нормально.
А.Б.
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Мэн написал 03.10.2022 12:36
Вызывайте санитаров! написал 03.10.2022 12:18
Глупо воевать против музыки, песен, искренних изъявлений сердца и души...