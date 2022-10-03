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Московский листок

Глоба предсказал рискованное время

Опубликовано 03.10.2022 в разделе комментариев 1

прогноз астрология
Глоба предсказал рискованное время

Астролог Павел Глоба предсказал, что на конец октября и начало ноября на планете наступит тяжелое время, когда глобальные риски будут многократно увеличены.

Этот прогноз совпадает с сугубо прагматическими оценками ситуации в мире.

Я весьма внимательно отношусь к серьезным астрологическим прогнозам, возможно, это связано и с тем, что моя покойная супруга была весьма известным астрологом, предсказания которой пользовалась вся страна - помните астрологические таблицы из "Комсомольской правды", которые висели в каждом офисе?.. Но дело не в ней.

Астрология - это не наука, ни разу не наука. Но это некая методология, пришедшая к нам из глубины веков - и она работает! Никто толком не знает как, но работает как часы.

А Павел Глоба еще и чрезвычайно образованный человек, причем разносторонне образованный. Сам наблюдал, как на одной вечеринке он свободно цитировал Маркса на языке оригинала, например.

Не уверен, что он обладает каким-то выдающимся мистическим даром, но по части методологии он безупречен. Судя по всему, во всем, что касается предмета астрологии, он знает всё.

Так что не стал бы игнорировать такое предупреждение...

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Крапивкин Андрюшка написал 03.10.2022 12:23
Кто-то вынужден на грязном базаре под дождем тремя наперстками на хлеб насущный зарабатывать, кто-то в теплом офисе свои астрологические фантазии продает газетам или туповатых людей гаданиями обдирает.
А самые крутые из этой плеяды не мелочь по карманам тырят, а сразу на целые государства нападают.
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