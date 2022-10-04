Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Много ли вы видели парагвайского кино?..

Опубликовано 04.10.2022 автором в разделе комментариев 0

кино москва митина
Много ли вы видели парагвайского кино?..

Победитель Роттердамского фестиваля, фильм «Эами» парагвайской документалистки Пас Энсины - копродукция восьми стран, латиноамериканских и европейских - мистико-поэтическое видеоэссе об обитающем в парагвайских джунглях племени индейцев-айорео, до сих пор считающемся одним из немногих «неконтактных» племён.

Повествование ведётся от имени женщины-индеанки, чей закадровый голос больше похож на заклинание, чем на нарратив. В метафорической, иносказательной форме она рассказывает об агрессии миссионеров-меннонитов, приведшей в середине 1990-х годов к гибели большей части племени. Эами - ёмкое понятие, обозначающее и землю, на которой живут айорео, и мир в широком смысле.

В последние годы грубая внешняя сила, никак не названная героями в фильме, пытается этот мир у айорео отнять - правительство Парагвая активно вырубает леса и сгоняет индейские общины с земель. Для героев картины, которых Пас Энсина снимала более трёх лет, нарушив вековой принцип их «неконтактности», участие в съёмках - способ донести до мира сигнал о своей беде, причину и источник которой они до конца не осознают. Люди с ружьями, прогоняющие их из Эами - это не порождение грабительского капитализма, а посланцы потусторонних сил, пришедшие для того, чтобы обратить людей айорео в «коньоне» - .бесчувственных, невосприимчивых людей, таких же, как они сами. 

Пас Энсина не пытается снять этнографический этюд - быт, ритуалы, среда обитания айорео остаются за кадром, мы не видим ничего, кроме крупных планов лиц. Главное средство художественной выразительности - звук, через который передаётся противостояние миров: звуки леса, его шорохи, треск огня, пение обожествляемых айорео птиц постепенно перебиваются звуками, порождаемыми цивилизацией. Охватывающее зрителя физическое чувство тревоги появляется благодаря филигранной работе саунд-дизайнера Хавьера Умпьерреза.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Испытываете ли вы счастье от вхождения в РФ новых территорий?:
Результаты
Интернет-ТВ
В Госдуме заявили о превращении Азовского моря во внутреннее море России
В Госдуме заявили о превращении Азовского моря во ...
02.10.2022
Полный Делягин N 50
Полный Делягин N 50
24.09.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Россия в счет долгов за газ будет финансировать постройку боевых кораблей для Украины? (0)
Много ли вы видели парагвайского кино?.. (0)
Глоба предсказал рискованное время (7)
Выявили измену (5)
Умер обвиненный в госизмене ученый Валерий Митько (3)
Реформа армии оказалась не хуже реформ Чубайса (2)
Готовится оружие Апокалипсиса (9)
Прошлое, которое в любой момент может стать настоящим (6)
Почему вторая армия мира проиграла бой местного значения? (68)
Милонов хочет лишить депутатов отсрочки от мобилизации (5)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss