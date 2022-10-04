Много ли вы видели парагвайского кино?..

Победитель Роттердамского фестиваля, фильм «Эами» парагвайской документалистки Пас Энсины - копродукция восьми стран, латиноамериканских и европейских - мистико-поэтическое видеоэссе об обитающем в парагвайских джунглях племени индейцев-айорео, до сих пор считающемся одним из немногих «неконтактных» племён.

Повествование ведётся от имени женщины-индеанки, чей закадровый голос больше похож на заклинание, чем на нарратив. В метафорической, иносказательной форме она рассказывает об агрессии миссионеров-меннонитов, приведшей в середине 1990-х годов к гибели большей части племени. Эами - ёмкое понятие, обозначающее и землю, на которой живут айорео, и мир в широком смысле.

В последние годы грубая внешняя сила, никак не названная героями в фильме, пытается этот мир у айорео отнять - правительство Парагвая активно вырубает леса и сгоняет индейские общины с земель. Для героев картины, которых Пас Энсина снимала более трёх лет, нарушив вековой принцип их «неконтактности», участие в съёмках - способ донести до мира сигнал о своей беде, причину и источник которой они до конца не осознают. Люди с ружьями, прогоняющие их из Эами - это не порождение грабительского капитализма, а посланцы потусторонних сил, пришедшие для того, чтобы обратить людей айорео в «коньоне» - .бесчувственных, невосприимчивых людей, таких же, как они сами.

Пас Энсина не пытается снять этнографический этюд - быт, ритуалы, среда обитания айорео остаются за кадром, мы не видим ничего, кроме крупных планов лиц. Главное средство художественной выразительности - звук, через который передаётся противостояние миров: звуки леса, его шорохи, треск огня, пение обожествляемых айорео птиц постепенно перебиваются звуками, порождаемыми цивилизацией. Охватывающее зрителя физическое чувство тревоги появляется благодаря филигранной работе саунд-дизайнера Хавьера Умпьерреза.