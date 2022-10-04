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Московский листок

Россия в счет долгов за газ будет финансировать постройку боевых кораблей для Украины?

Опубликовано 04.10.2022 в разделе комментариев 1

сша турция эрдоган
Россия в счет долгов за газ будет финансировать постройку боевых кораблей для Украины?

Турция обратилась к России с просьбой отсрочить часть платежей за поставки природного газа до 2024 года, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники: "Турецкий государственный импортер энергоносителей Boru Hatlari ile Petrol Tasima AS, или Botas, стремится отложить часть платежей до 2024 года", — пишет издание.

Ранее агентство писало, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган будет добиваться 25%-й скидки на российский газ.

Турецкая лира обесценилась более чем на 28 процентов по отношению к доллару с начала года. Отмечается, что это стало самым большим показателем среди развивающихся рынков после аргентинского песо.

Дефицит торгового баланса Турции в августе вырос более чем в два раза по сравнению с тем же месяцем в прошлом году и достиг 11,2 миллиарда долларов, пищет Bloomberg.

***

Ну а что ж, почему не порадеть хорошему человеку? Кости убитых российских пилотов уже истлели, помидоры съедены.

Однако, в понедельник, 3 октября, в Турции был спущен на воду украинский фрегат “Гетман Мазепа” - его принимала сама супруга президента Зеленского Елена. Название фрегату выбрал лично президент Украины Владимир Зеленский еще в 2021 году, когда Киев подписал соглашение с Турцией.

Контракт предусматривал строительство 4 кораблей типа «Ада», головной из которых должен быть построен в Стамбуле, а остальные три на верфи «Океан» в Николаеве. Сумма контракта оценивалась в 1 миллиард долларов.

Турция уже спустила корабль на воду, но по условиям договора, достраивать его должны были украинцы на судостроительном заводе в Николаеве. Сейчас этого предприятия фактически не существует, поэтому скорее всего, достройку возьмет на себя Анкара.

Так в чем проблема? Botas - государственный импортер, верфь в Стамбуле тоже. Зачем же просить отсрочку, если можно переложить деньги из одного государственного кармана в другой? Миллиард за корабли - как раз примерно та сумма, которую хочет отсрочить Анкара. Ну а если нет возможности заплатить деньгами сейчас, то Россия вполне может взять три оставшихся по украинскому контракту фрегата себе...

Ну а в счет уже переданного можно загрузить оставшиеся корабли помидорами.

А то как-то некрасиво получается - Россия будет в счет долга финансировать постройку кораблей, которые потом будут воевать с нами.

А.Б.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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Для аморальных объясняю:
Крапивин Андрей написал 04.10.2022 02:40
В сентябре 2022 года в Турецкий банк из Кремля инкогнито были переведены 25 миллиардов долларов (видимо Ботоксная Крыса для Кабаевой и натыканных на ней спиногрызах заготовил неприкосновенный запас).
Распальцовщица банка России Нае6улина примерно заявила еще об одной промблеме, що из оставшихся чуть более 300 млрд. долларов у России 100 млрд утекли в безызвестность.
Ну не в США же с Англией эти бабки ушли. Небось опять - частично в Турцию.
И чЁ, после этого Ботоксная Крыса разве будет хрюкать против Турции? Нет конечно.
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