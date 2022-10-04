Еще раз о программе социалистической партии

Фейсбук и некоторые «друзья» подсовывают автору этих строк рекомендации левых групп. Но странные рекомендации, и весьма. Вот ругать российский капитализм можно целыми полосами. А ругать украинский капитализм – ни одной строкой. Ругать Кремль – включено. А ругать Киев – сразу выключено. Как ругать мобилизацию – обязательно. А ругать бандеровские издевательства над мирным населением – ни слова.

Сам автор, будучи убежденным социалистом, критикует единороссов в хвост и гриву. Но ненавидит и киевский фашизм, предлагая заменить всех скопом Советским Союзом второго поколения. Ан нет, «новые левые» объявились. Российский империализм существует для оных … а украинский отсутствует напрочь. Улетел на Луну.

***

Но тогда надо поставить вопрос ребром. Какая страна ближе к революционной ситуации – Россия или Украина?.. Разумеется, Россия. И вот почему.

Пусть с «иностранными агентами», но левая оппозиция в России существует. Более того, Россия большая настолько, что появись советский регион где-нибудь восточнее Москвы, а уж в Сибири или на Дальнем Востоке тем более, то он имеет шансы выжить. Уже хабаровская эпопея показала это наглядно. Конечно, протест был этаким общедемократическим и не без прочих недостатков, но представить что-то подобное в Виннице или Львове абсолютно невозможно.

Более того, и внешняя политика не последнее дело. Представить помощь для подавления российского протеста со стороны любой другой страны и, если армия откажется стрелять по своим, немыслимо – а вот к бабке не ходи, киевская хунта привлечет уйму зарубежных наемников, а то и армию Польши, для подавления любого трудового протеста.

Поэтому следы «новых левых», скорее всего, ведут в отдел психологических операций СБУ. Вот беременную революцией Россию надо де уничтожить в принципе – а погрязшую в фашизме Украину не трогать пальцем. Ну-ну. Ищите дураков в другом месте.

***

«Хунта в чистом» имеет почву среди части российских левых, - не очень большой, но все же, - потому что голова в тумане. И почему классики правы сто раз, что нет ничего практичнее хорошей теории.

Идеализм начинается с самого главного вопроса - почему рухнул первый Советский Союз. Мол, «социализм» был, но какой-то неправильный по причине ошибок руководителей (давай того же Хрущева склонять). Поэтому и рухнул. Но подождите: хоть политика Хрущева, хоть политика остальных руководителей была поддержана отчетно-выборными собраниями КПСС и партийными съездами в течении десятков лет. Но тогда надо подходить к вопросу объективно и материалистически. Первый Советский Союз рухнул потому – что социализм отсутствовал вовсе.

В частности, эффективность стимула распределения по труду, а не по стоимости рабочей силы, проявила бы себя все равно. Ан нет, не случилось. Но тогда присутствовал все тот же первично-уравнительный «военный коммунизм» Гражданской войны, разве что мутировавший в различные этапы валовой экономики. Следовательно, ельцинско-путинский период – пусть и тяжелый, но прогресс. Прогресс в виде российского государственно-монополистического капитализма (ГМК), и победившего уравнительный коммунизм. Но в том-то и дело, что прогресс ВРЕМЕННЫЙ И ПЕРЕХОДНЫЙ! Переходный, разумеется, к социализму. Ведь социализм рождается из развития капитализма, если кто забыл марксистскую классику.

Автор уже писал об этом, но тут бац, провокация сбушных «левых». Нет-нет, видите ли, российский ГМК должен быть уничтожен безо всякой революции – а вот киевский фашизм миленький да хорошенький. Но это абсурд!

Нет уж, именно российский ГМК демократичнее бандеровской хунты в разы, и смотри выше еще раз. Но, разумеется, хуже назревшего социализма. Но тогда логика действий современных социалистов очевидна, и нечего блудить в трех соснах. Во-первых, российский ГМК должен уничтожать фашистскую хунту по соседству; но, во-вторых, выдыхаться в то же самое время, и создавая революционную ситуацию. Одним выстрелом двух зайцев! И вот что такое теория ради практики.

Конкретнее, автор предполагал, что Кремль не рискнет на мобилизацию; а усилит удары по нервным точкам противника. Ан нет, рискнул. Но в том-то и дело, что автор подразумевал под мобилизацией другое, и не сопоставимое с «частичной мобилизацией». То есть, первый вариант революционной ситуации заключался в большой мобилизации, отсюда в значительном ущербе для киевской хунты, но и в быстром развале единороссовского хозяйственного механизма. Видать, в Кремле почуяли что-то подобное, и придумали вариант «частичной мобилизации».

Тогда поставим вопрос еще конкретнее. Что возможно в итоге второго варианта: быстрый разгром Киева и укрепление власти единороссов на шовинистической волне – или, наоборот, долгое противостояние, и сдерживающее хунту, но и выматывающее Кремль с радикализацией народа?.. Разумеется, последнее! Но тогда российская революционная ситуация будет хоть и не посредством быстрой смерти в виде полной мобилизации – но посредством агонии частичной мобилизации. Что в лоб, что по лбу. Не мытьем, так катанием.

Ан нет, некоторые «левые» не понимают все же такой революционный процесс потому, что не видят абрис социалистического будущего. Хорошо, тогда о цели, и чтобы современные методы к ней стали ясными.

Социалистическая партия должна выдвинуть программу социального развития в виде… переселения пенсионеров в коттеджные поселки, но для роста молодежи с детьми и среднего возраста в городе, если уж совсем просто, но зато кратко и верно. А пенсионеры, дети, молодежь, средний возраст – это и есть все общество. Да что там говорить, хорошее социальное развитие и есть социализм, и даже слова однотипны.

Хватит работать на средства производства, и подобно первому Союзу. Пора и средствам производства поработать на социальное развитие, и в чем коренное отличие второго Союза от первого. Но как не парадоксально, хороший человеческий потенциал разовьет и средства производства.

К примеру, почему методички КПРФ не действуют на народ?.. Да потому что видно за километр, что тебе предлагают рыбу, а не удочку. Это не программное развитие, а популизм. Нет уж, нужна именно «удочка»-социальная программа, и начиная даже с многочисленных садоводств. Их столь много, что они превращаются в систему.

Если провести в садоводства хорошие дороги, теплотрассы, газ, построить там хотя бы фельдшерские пункты и нормальные магазины, - то есть, превратить фактически в коттеджный поселок, - то пенсионеры-родители могут жить там круглый год, даже снабжая детей в городе мясом и овощами, а это весомая помощь семейному бюджету. Но главное, городская площадь освобождается для реконструкции и подросших детей, да с работой поблизости. Те переженятся, наделают внуков; отсюда рынок растет, общество развивается, предложение и спрос для производства появляются, новые технологии раскручиваются, и всем хорошо. В том-то и дело, что хорошо в масштабе всей страны!

Весьма кстати, что появляется реальная возможность для реконструкции, то есть для сноса старых хрущевок, и можно и нужно облагораживать вид и инфраструктуру всех городов России. Появляется возможность переделать всю планировку с гораздо большими и комфортабельными квартирами, можно и нужно сделать развязки, улучшить больницы-школы-дома культуры-парки, и народ начнет жить по-человечески и в городе, и в деревне.

Более того, надо строить коттеджные поселки непосредственно, и чтобы социальная инфраструктура была для всех. Если развить и это направление, и по нарастающей, то соединяясь, все будет в разы больше и лучше, и смотри выше еще раз. Если это будет происходить в масштабах всей России, - от Калининграда до Камчатки, - то это уже фактический социализм.

Но, очевидно, что Советская власть, модифицированная выборами в трудовых коллективах, нужна для этого позарез. Нужна общенародная собственность, вырывающая энергетические и финансовые мощности из рук олигархов, и с уничтожением последних; и вот именно для широкой и федеральной газификации-электрификации-теплоснабжения-социальных услуг. Более того, нужны советские кластеры районных предприятий, которые и будут строить эти самые коттеджи и местные дороги, а также облагораживать садоводства; а уж с подрядом кооперативов и субподрядом индивидуальных предпринимателей и подавно.

Вся страна будет двигаться вперед, и на полных парах, и в силу грамотного единства умственного и физического труда, города и деревни (что и называется социализмом, и разговор еще по оказии). Одним словом, и старожилы сайта знают прекрасно, автор писал на эту тему и в частностях; а в итоге, старая и хрущевная Россия должна превратиться в новую и коттеджную. Точнее, в Советский Союз второго поколения. Но пока сосредоточимся на партийно-идеологическом аспекте.

И тут бац, появляются какие-то выродки, замаскированные под левых, и говорят: нет-нет, вот громить российский империализм, и от которого перейти к социализму гораздо легче, надо - а громить украинский империализм, и от которого до социализма именно как до Луны, не надо. Мол, кремлевский империализм всегда в грязном, а киевский всегда в чистом. Да вы что, рехнулись?!.. Вместо того, чтобы громить совсем уж отмороженный соседний фашизм хотя бы посредством российского ГМК, - левые, видите ли, должны расчищать дорогу бандеровским ублюдкам. Маразм. А точнее, чистейшая сбушная провокация.

Нет уж, современная политика российских социалистов должна быть грамотной. Во-первых, надо не мешать, а помогать разгрому бандеровского фашизма, и посредством нынешнего Кремля с его хотя бы «частичной мобилизацией». Но главное, во-вторых, и когда единороссовский режим начнет выдыхаться, - уже похерить и его мощной социалистической революцией. Вот что такое красота для ПОДЛИННЫХ левых!

***

Итого. Программа российской социалистической партии вырисовывается более-менее. Что касается внутренней политики – это превращение хрущевного общества в коттеджное для единства умственного и физического труда, города и деревни; и что, разумеется, приведет к заметному социальному благополучию. Да что там ходить вокруг да около – приведет к основам социализма в виде второго Советского Союза.

А вот что касается внешней политики, и что актуально в силу последних исторических событий, надо не пропустить момент, когда империалистические хищники выдохнутся. Пусть единороссовский Кремль дубасит бандеровцев, и для уменьшения фашистской угрозы; Киев будет сопротивляться, и ослаблять российский ГМК с приближением революционной ситуации – и, выдвигая внутреннюю программу выше, социалисты имеют все шансы прийти к власти.

И, следовательно, ни в коем случае нельзя поддаваться на сбушные «левые» провокации, фактически помогающие режиму Зеленского. Они не имеют никакого отношения к борьбе с великодержавным шовинизмом – а хотят вызвать банальную кашу в голове, и чтобы идти от плохого к худшему. От российского ГМК не к социализму – а к бандеровскому фашизму. Бред!

Автор чует кожей, что революционная ситуация приближается не шагами, а уже скачками – и пора договариваться о программных тезисах единой социалистической партии.