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Московский листок

Папа, Маск и Арестович раскрыли бизнес-проект "война на Украине"

Опубликовано 04.10.2022 в разделе комментариев 0

папа маск арестович
Папа, Маск и Арестович раскрыли бизнес-проект "война на Украине"

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, необычайно популярный в России, а не только на Украине, прокомментировал позиции папы Римского Франциска и американского миллиардера Илона Маска, пообещал «добить их идеи».

«Вообще это сборище прекраснодушных аборигенов доставляет. <...> Франциск, теперь марсианин», — пишет Арестович в соцсетях.

По его словам, мнения Франциска и Маска являются симптомами того, что подобные мысли — о необходимости прекращения вооруженной поддержки Украины и принуждении Киева к миру — являются на Западе распространенными. Арестович назвал это «интеллектуальным трендом», который он пообещал «добить».

Илон Маск написал пост в своем Twitter, в котором предложил достичь мира на Украине проведением повторных выборов в вошедших в состав России регионах под наблюдением ООН. При этом он подчеркнул, что Крым должен остаться в России.

Вот, собственно, это и есть что называется "расчехлился".

Украина не хочет мира, Украина хочет "перемоги". А этого не хотят понять ни наивный папа, ни глупый Маск.

Когда это у Украины водились деньги, чтобы строить за границей военные корабли? До СВО эта страна с трудом сводила нищенский бюджет, постоянно клянча деньги на Западе. И полностью угробив собственное производство - та же верфь в Николаеве, по сравнению с которой корабельное производство в Стамбуле - просто свечной заводик, разрушена задолго до российских обстрелов.

И вдруг у Украины, основные промышленные производства которой оказались в зоне боевых действий, главные активы самого богатого человека на Украине вообще уничтожены, откуда-то берутся миллиарды долларов для размещения военных заказов за рубежом.

Оно понятно, откуда. Но ведь оборонные заказы - это такие откаты, что мама не горюй, все секретно - не проверишь! И старинный бизнес-партнер фирма "Байден и сыновья"...

Это республиканец Трамп сделал свои деньги в Америке, типичный олигарх, ворвавшийся в политику. А Байден - политик, рвущийся в олигархи. Колонизатор.

А папа что-то про мир... Да за такие бабки они самого папу на мыло пустят, без колебаний...

А.Б.



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