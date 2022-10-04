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Московский листок

Более 70 тыс. запросов на запись в добровольцы

Опубликовано 04.10.2022 в разделе комментариев 0

украина война киев
Более 70 тыс. запросов на запись в добровольцы

Для участия в СВО зафиксировано на портале "Госуслуг" со дня объявления частичной мобилизации в России.

Как сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, теперь записаться в добровольцы можно на портале и за прошедшие выходные через него подано уже более 2 тысяч заявок.

А тогда ответьте мне на вопрос: зачем была вся эта истерика с "перегибами" мобилизации? Отлов призывного контингента и прочее?

Объявили бы добровольный набор на Госуслугах хотя бы в начале прошедшего лета - и набрали бы те же 300 тысяч бойцов, только не "швейков", которых отлавливают за портки даже на границе, а вполне мотивированных добровольцев.

За это время людей успели бы нормально подготовить, экипировать, провести боевое слаживание - вот были бы отличные резервные части.

А вместо этого - ну то, что имеем в наличии...

А.Б. 

 



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