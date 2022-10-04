В Казахстан после объявления мобилизации въехали более 200 тысяч россиян

Выехали 147 тыс., сообщил министр внутренних дел республики Марат Ахметжанов, то есть использовали Казахстан в качестве транзитной территории.

За прошедшие сутки, 3 октября, в Казахстан прибыли 7 тыс. граждан России, покинули республику около 11 тыс. человек.

На гражданство Казахстана по состоянию на 27 сентября подал заявку 441 россиянин.

Казахстан - не самая большая зона для эмиграции, и то выехало столько, что практически можно было покрыть весь дефицит в частичной мобилизации.

Всего же из России убежало, по данным нобелевского лауреата Муратова, более 4,5 миллионов человек!

А многие ли из них планируют вернуться?

Если же добавить, что по данным директора Института демографии Юрия Крупнова, разрыв между родившимися и умершими в России достиг уже 1 миллиона человек! Это без бегства, в спокойном прошлом году.

Ранее дефицит прироста населения покрывался кое как за счет миграции, в основном из постсоветских республик, а теперь наоборот - из России бегут в республики.

Это уже демографическая катастрофа.

И виновата в этом внутренняя политика страны, которая не обеспечивает даже единства населения перед лицом внешней угрозы! По простому - все вранье, издевательство над здравым смыслом, лицемерие власти - прямо сейчас аукается повальным бегством граждан. При первой же, прямо скажем. небольшой угрозе.

Дальше будет только хуже.

А.Б.