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Московский листок

Можем остаться без печатной продукции

Опубликовано 04.10.2022 в разделе комментариев 0

печать книга
Можем остаться без печатной продукции

Европейские санкции серьезно повлияют на типографский бизнес: 90% оборудования, на котором печатают книги и прессу, произведено в недружественных странах, и слабо поддается импортозамещению.

Типографии столкнулись с дефицитом оборудования из-за санкций и отказа производителей из Европы, Северной Америки и Японии поставлять в Россию оборудование и запчасти.

Все это грозит даже не сокращением, а полной остановкой производства.

Серый импорт типографского оборудования затруднен тем, что у каждой печатной машины есть свой серийный номер, и многие комплектующие для них будут уникальными, с собственными каталожными номерами.

В перспективе зависимость от импорта типографского оборудования приведет к дефициту типографских мощностей вплоть до размещения заказов за пределами России — в Китае, Индии, Иране. Из-за этого подорожают книги — вплоть до + 20%.

Но зато ведь есть цифровые книги. Разве нет?

Но вот слушаю нобелевского лауреата Муратова - он сообщает, что в России в связи с новыми законами, закрыто 138 тысяч сайтов!

Есть, конечно, Ютуб, но это не читать, это смотреть - это очень разные вещи.

А ведь когда-то наша страна была самой читающей в мире! Но потом пришел прогресс, западные ценности, импортозамещение - и всё.

Я вот даже на комментарии под своими роликами смотрю - не в ладах люди уже с буквами... А это ведь самая читающая часть публики.

 А.Б.



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