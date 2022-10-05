Президент присоединяет, чиновники и банкиры воруют

30 сентября 2022 года наш великий президент В.В. Путин совершил судьбоносный жест. Присоединил к РФ новые территории. Мелкие жулики в этот день тоже не бездействовали. Возможно, рассчитывая на то, что в свете гораздо более великого деяния президента, никто не обратит внимание на их мелкие пакости.

А именно — 30 сентября в славном городе Ростове-на-Дону из жилья выкинули семью Калабиных-Малиевских (улица Красных Зорь 138/16). С раннего утра к ним в дом заявилась зондеркоманда как минимум из 30 приставов. Интересно, если приставов так много, что даже на двух пенсионеров выделяют столько экземпляров, то, может, там, в их железных рядах и лишние есть. Может, часть из них на Украину полезно было бы отправить, президентское слово в дело воплощать. Как вы думаете? В любом случае, вещи Калабиных-Малиевских начали ломать и выкидывать на улицу.

Уже в 7-30 утра Татьяна Калабина практически потеряла сознание. «Меня посадили на стул, на улице, сзади коленями подпёрли», - рассказывает она. Скорая забрала её только в 10-30. Сейчас она лежит с инсультом в центральной городской больнице. Отметим, что это уже третий инсульт, перенесённый ею за последние несколько месяцев из-за этой истории.

Почти завершив выселительную экзекуцию, приставы внезапно «обнаружили», что исполнительные действия приостановлены до 14 октября. Тогда они покидали вещи обратно в квартиру. Квартиру опечатали, а ключи отдали, естественно, Самохиным (семье, которой квартиру Калабиных уже продал банк).

Напоминаем, данная история началась с того, что Калабины-Малиевские купили в ипотеку квартиру. Но банк задним числом, не ставя семью в известность, повысил процент по ипотеке. И вот они (несмотря на внесение большего количества денег, чем с них требовалось по договору, даже по-новому) оказались должны банку. К моменту судебного заседания долг (в размере 24 тысяч рублей) был уже погашен, о чём предоставлены справки в суд. Да это не опечатка, именно такая сумма стала основанием для изъятия жилья.

Судья Кировского районного суда г. Ростова-на-Дону Пастушенко Светлана Николаевна взглянула на эти справки и сказала замечательную вещь: «Некогда мне с вами разбираться, у меня таких много. С банком теперь договаривайтесь» и удовлетворила требования банка о расторжении договора ипотеки и обращения взыскания на квартиру.

Тут автор статьи хотел бы обратить внимание на слово МНОГО. Естественно, происходящее это не личный заговор против Калабиной и её мужа – это конвейер по изъятию и денег и собственности у широкой группы клиентов. Судьи, с которыми Калабины-Малиевские сталкивались в дальнейшем, так откровенно не выражались, но решения выносили аналогичные.

Затем квартира была продана банком предприимчивой семье Самохиных (не первый раз взаимодействующей по данным вопросам с данным банком), а сам Сергей Самохин принимал активнейшее участие по выживанию семьи из квартиры (с нападением на Татьяну, взломом дверей, попыткой поджога). Отметим, что Самохины выставили квартиру на «Авито», даже не дождавшись решения вопроса. И вот теперь, с новым государственным праздником РФ, им (Самохиным) пришла радость. Вопрос решён – квартира зачищена.

Продолжается блокада дома на Кривошлыковском 4 (Ростов-на–Дону). Напоминаем, с 1-го сентября дом отключен от коммуникаций (вода, свет, газ). Тепло включать власти тоже не собираются.

На прошедшей неделе (последняя неделя сентября) на историю дома (видимо, в связи с тем, что она дошла до 1-го канала телевидения) обратили внимание. Лично Бапрыкин объявил, что она взята на особый контроль. Жильцов опрашивали и в областном следственном комитете и у министра строительства Ростовской области.

В общем, внимание радует. Возможно, это шаг к решению проблемы.

А 30 сентября был важный государственный день. И жильцы встретили его как обычно. Без воды, света и газа. Такие дела.