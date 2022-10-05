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Московский листок

Всемирный банк предрек спад экономики Украины на 35% по итогам года

Опубликовано 05.10.2022 в разделе комментариев 0

кризис экономика
Всемирный банк предрек спад экономики Украины на 35% по итогам года

Ввод российских войск нанес украинской экономике ущерб, из-за которого ее объем сократится примерно на 35% по итогам 2022 года. Для восстановления докризисного уровня потребуются инвестиции в размере $349 млрд, приводит слова вице-президента Всемирного банка по Европе и Центральной Азии Анны Бьерде издание ABC. 

При этом размер требуемой финансовой помощи превысит в полтора раза размер экономики Украины в докризисный период, считают аналитики Всемирного банка. 

Уровень Валового внутреннего продукта (ВВП) России может снизиться к концу 2022 года на 4,5%. 

Российская экономика, согласно прогнозу, сможет вернуться к росту не раньше 2024 года. 

***

Ну тут какой вопрос - кто будет восстанавливать экономику Украины?

И вот тут парадокс - и в случае победы, и в случае поражения эта проблема ложится на плечи россиян.

Понятно, что если ВС РФ войдут в Киев, Львов и так далее до польской границы, то никакая Европа, никакие США в нее и копейки не вложат. Наоборот, потребуют, пожалуй, и вернуть те миллиарды, что получило правительство Зеленского в качестве военной помощи. То есть все это придется делать России.

Ну а в случае поражения, полагаю, навряд ли украинские войска войдут в Москву, а вот репараций потребуют. Уже требуют, но пока рано.

Так что как коммерческое предприятие спецоперация для России невыгодна. Но мы выше этого...

А.Б.



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