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Московский листок

Элитное жилье в Москве больше не нужно элите

Опубликовано 05.10.2022 в разделе комментариев 1

жкх жилье закон
Элитное жилье в Москве больше не нужно элите

С 21 сентября в Москве резко снизилось количество запросов на покупку квартир и апартаментов.

По данным компании «БЕСТ-Новострой», к 4 октября количество запросов снизилось на 46 процентов относительно аналогичного периода 2021 года. В группе компаний «Родина» зафиксировали уменьшение интереса на 30-40 процентов. Подобную динамику подтвердили другие представители рынка, добавив, что в существенное снижение запросов коснулось элитных объектов.

Специалисты подчеркнули, что обычно осенью спрос на квартиры в новостройках выше, чем летом. С подобной ситуацией, когда продажи снизились в сентябре, рынок столкнулся впервые.

Ранее эксперты заметили, что после начала частичной мобилизации москвичи бросились избавляться от жилья. В первую неделю число заявок на срочную продажу квартир на вторичном рынке столицы выросло втрое.

Ну понятно, если народ бежит от мобилизации, то в первую очередь из Москвы. И квартиры продают - не двушку в Бирюлево, а пентхаус в элитном комплексе, чтобы на эти деньги что-то купить себе на территории вероятного противника.

Ну такая уж у нас элита. Сливки, так сказать, общества.

А оставшимся всю эту роскошь покупать не на что, да и незачем. Койка в казарме бесплатно.

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
ййййй написал 05.10.2022 11:54
> Койка в казарме бесплатно
____
Ой, не загадывайте. Скоро еще и должен останешься.
Будет прогрессивная стоимость боеприпасов. А чтоб экономили!
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