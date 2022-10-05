Элитное жилье в Москве больше не нужно элите

С 21 сентября в Москве резко снизилось количество запросов на покупку квартир и апартаментов.

По данным компании «БЕСТ-Новострой», к 4 октября количество запросов снизилось на 46 процентов относительно аналогичного периода 2021 года. В группе компаний «Родина» зафиксировали уменьшение интереса на 30-40 процентов. Подобную динамику подтвердили другие представители рынка, добавив, что в существенное снижение запросов коснулось элитных объектов.

Специалисты подчеркнули, что обычно осенью спрос на квартиры в новостройках выше, чем летом. С подобной ситуацией, когда продажи снизились в сентябре, рынок столкнулся впервые.

Ранее эксперты заметили, что после начала частичной мобилизации москвичи бросились избавляться от жилья. В первую неделю число заявок на срочную продажу квартир на вторичном рынке столицы выросло втрое.

Ну понятно, если народ бежит от мобилизации, то в первую очередь из Москвы. И квартиры продают - не двушку в Бирюлево, а пентхаус в элитном комплексе, чтобы на эти деньги что-то купить себе на территории вероятного противника.

Ну такая уж у нас элита. Сливки, так сказать, общества.

А оставшимся всю эту роскошь покупать не на что, да и незачем. Койка в казарме бесплатно.

А.Б.