ПВО уничтожили "самолет-призрак"

Самолет Вооруженных сил Украины поразила сверхскоростная ракета российского зенитного комплекса «Оса». Отмечается, что штурмовик планировалось атаковать с воздуха, однако Су-25 был замечен раньше, а зенитчики вовремя распознали угрозу.

"Давно такого не было", - сообщает РЕН ТВ.

А у меня другой вопрос: в самом начале спецоперации нам сообщали, что ВВС Украины были уничтожены несколько раз частично и три раза полностью.

Откуда же взялся этот СУ-25?

На вооружении Украины до начала спецоперации состоял всего 31 Су-25, включая сюда и учебно-боевые машины.

Сколько из них уничтожены на самом деле, а не в победных рапортах?

И этот, уничтоженный "Осой" точно ликвидирован? Или подбит, но вернулся на базу и после ремонта опять встанет в строй?

А.Б.