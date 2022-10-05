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Московский листок

ПВО уничтожили "самолет-призрак"

Опубликовано 05.10.2022 в разделе комментариев 1

истребитель самолет су
ПВО уничтожили "самолет-призрак"

Самолет Вооруженных сил Украины поразила сверхскоростная ракета российского зенитного комплекса «Оса». Отмечается, что штурмовик планировалось атаковать с воздуха, однако Су-25 был замечен раньше, а зенитчики вовремя распознали угрозу.

"Давно такого не было", - сообщает РЕН ТВ.

А у меня другой вопрос: в самом начале спецоперации нам сообщали, что ВВС Украины были уничтожены несколько раз частично и три раза полностью.

Откуда же взялся этот СУ-25?

На вооружении Украины до начала спецоперации состоял всего 31 Су-25, включая сюда и учебно-боевые машины.

Сколько из них уничтожены на самом деле, а не в победных рапортах?

И этот, уничтоженный "Осой" точно ликвидирован? Или подбит, но вернулся на базу и после ремонта опять встанет в строй?

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Когда нет ума - война не поможет...
Вопрос написал 05.10.2022 11:31
Самолет Вооруженных сил Украины поразила сверхскоростная ракета российского зенитного комплекса &#171;Оса&#187;. ----------------
А зачем?
Украинский самолет летал бы себе над Украиной и дальше...
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