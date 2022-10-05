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Московский листок

Нарусова ненадолго стала главным диссидентом страны

Опубликовано 05.10.2022 в разделе комментариев 3

украина европа война киев
Нарусова ненадолго стала главным диссидентом страны

Во время обсуждения в Совете Федерации вопроса присоединения новых территорий, вместо ожидаемого единодушного одобрения, вдруг раздался вопрос сенатора от Тувы.

Г-жа Нарусова указала, что в соответствии с рекомендациями Валентины Матвиенко намерена голосовать ответственно, а поэтому хотела бы уточнить вопрос о границах: «С даты подписания в Георгиевском зале указанных договоров линия соприкосновения изменилась, и в настоящее время нам рекомендуют принять в состав России области, часть территорий которых занята вооружёнными силами другой страны», - спросила сенатор.

По словам Нарусовой, она рассчитывала, что этот беспрецедентный факт будет объяснён Конституционным судом, «но увы!»

«Может быть вы проясните, насколько это возможно?» - обратилась она к президиуму.

Валентина Матвиенко попросила дать разъяснения Андрея Клишаса - он считается чуть ли не главным в стране специалистом по конституционному праву, а также представляет Совфед в КС.

По словам Клишаса, КС учёл «политические обстоятельства» и установил, что есть все основания принять решение о присоединении новых территорий сейчас.

Объяснения Клишаса, по всей видимости, удовлетворили г-уж Нарусову. За ратификацию договоров о включении Совфед проголосовал единогласно.

Надо сказать, у меня симпатий к Нарусовой мало - именно по ее инициативе портал ФОРУМ.мск пытались силами МВД закрыть еще в 2007 году.

Но теперь, когда ФОРУМ.мск без объяснения причин уже заблокирован РКН по требованию Генпрокуратуры, тогдашний поступок Нарусовой можно было бы и простить. Тем более, что депутат от КПРФ Вася Шандыбин, чья реплика стала поводом для гнева тогда всесильной Нарусовой, уж давно помер.

Так и на том Нарусовой спасибо. Вот такая теперь диссиденция.

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 3
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Супер
Мэн написал 05.10.2022 12:22
Любезный *Украина цэ фейк* ...
Надеюсь своим примитивным российским умом ты понимаешь, что законы РФ не имеют силы на територии Украины ... А Пушилин, Балицкий, Сальдо, Пасечник в лучшем случае понесут уголовную ответственность как коллаборационисты пособники российских нацистов оккупантов ... В худшем их просто пришьют местные партизаны ...
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(без названия)
Украина цэ фейк написал 05.10.2022 11:47
Путин подписал законы о принятии Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей в состав России
Путин назначил Пушилина врио главы ДНР, Балицкого врио губернатора Запорожской области, Владимира Сальдо врио губернатора Херсонской области, Пасечника врио главы ЛНР
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(без названия)
ййййй написал 05.10.2022 11:31
> принять в состав России области, часть территорий которых занята вооруженными силами другой страны
> "Может быть вы проясните, насколько это возможно?" - обратилась она к президиуму.
> По словам Клишаса, КС учел "политические обстоятельства" и установил, что есть все основания принять решение о присоединении новых территорий
____
Так сдалась нам какая-то руина -- может, что поинтереснее присоединим?
Вот, например, для поддержания статуса энергетической сверхдержавы и достижения лидирующих позиций в области зеленой энергетики уже давно назрел вопрос о включении Солнца в состав в России. А то разошлись некоторые со всякими там стратегиями энергетической независимости.
А вот хрен вам!
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