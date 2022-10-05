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Московский листок

Песни Пугачевой и Меладзе сняли с российского эфира

Опубликовано 05.10.2022 в разделе комментариев 2

пугачева иноагент галкин
Песни Пугачевой и Меладзе сняли с российского эфира

Композиции Аллы Пугачевой, Валерия Меладзе, а также песни, написанные композитором Константином Меладзе, пропали из плейлистов российских радиостанций.

Напомним, что одним из первых против действий Москвы на Украине выступил Валерий Меладзе. Позднее в сети стала распространяться информация, что он покинул Россию и перебрался в Латвию.

Его брат, Константин Меладзе, почти полностью пропал из медийного пространства и никак не комментирует происходящее — такой подход восприняли как поддержку Украины.

Пугачева и ее супруг Максим Галкин (признан Минюстом иноагентом) после начала спецоперации уехали из России вместе с детьми. Позднее Примадонна вернулась, чтобы забрать документы своих наследников из лицея и выставить на продажу замок в подмосковной деревне Грязи, а потом снова покинула страну.

4 октября она обратилась к публике и заявила, что счастлива от того, что ее ненавидят люди, которых она «всегда терпеть не могла».

Мне кажется, мелкая мстительность не к лицу великой стране.

Вот, хоть Ленина возьмем, Владимира Ильича. Уж как гнал на советскую власть Аркадий Аверченко, так, что предсовнаркома пришлось самолично писать статью в "Правде".

"Огнем пышущая ненависть делает рассказы Аверченко иногда — и большей частью — яркими до поразительности. Есть прямо-таки превосходные вещички, например, «Трава, примятая сапогами», о психологии детей, переживших и переживающих гражданскую войну. […] Некоторые рассказы, по-моему, заслуживают перепечатки. Талант надо поощрять». «Правда» № 263, 22 ноября 1921 года.

Или вот Путин Владимир Владимирович, уж как не нахваливал Гитлера и не ругал СССР философ-эмигрант Ильин, а наш президент его постоянно цитирует. В том числе и только что, в выступлении по поводу присоединения к РФ ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей: "Хочу завершить своё выступление словами настоящего патриота Ивана Александровича Ильина".

Ну а почему нельзя слушать песни настоящего патриота Пугачевой?



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Всего комментариев к статье: 2
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Музыку не задушишь!
Глас народа написал 05.10.2022 11:34
Пугачева и Меладзе весьма неплохие музыканты.
Народ их и так случает.
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кому сказать - ну просто не поверят !
ОсломыслЬ написал 05.10.2022 11:24
"миллион алых роз" - только из под полы на фирменном дисоче !
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