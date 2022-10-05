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Московский листок

Шольц призвал не строить догадок о риске ядерной конфронтации

Опубликовано 05.10.2022 в разделе комментариев 0

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости
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Шольц призвал не строить догадок о риске ядерной конфронтации
Шольц призвал не строить догадок о риске ядерной к...
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