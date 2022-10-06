Шахтёры собирают валежник и ждут мобилизации

Как сообщил автору материала известный кузбасский правозащитник Александр Гартман, мобилизация на спецоперацию идёт полным ходом. С некоторых шахт и разрезов сняли столько сотрудников, что работа данных предприятий вообще под вопросом.

Отметим, что высокопоставленные должностные лица РФ (вплоть до президента РФ) уже выражались по поводу излишнего рвения господ военкомов. Кое-кого ошибочно призванного вернули, кое-кого из самых дурноисполнительных даже поснимали. Может, высокопоставленным и на Кузбасс разок глянуть? А?

А ещё на Кузбассе выполняются указы президента и законы, но не все. К примеру, федеральный закон «О внесении изменений в ФЗ «О государственном регулировании в области добычи и использовании угля, об особенностях социальной защиты работников организаций угольной промышленности», гарантирующий что пенсионерам-шахтёрам, проработавшим не менее 10 лет (или их вдовам) должны выдавать для отопления пайковый уголь (при наличии в их домах печного отопления) не исполняется. Закон есть, угля — нет.

Зато свято выполняется другой нормативный акт. А именно — указ президента, разрешающий гражданам сбор валежника. В общем, шахтёры-пенсионеры собирают валежник, смешивают его со штыбой (отход добычи угля, сам по себе не горит) и так топят. И, естественно, ждут мобилизации своих родственников.