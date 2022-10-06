Лидер КПРФ пишет...

Всю сознательную жизнь выписываю эту газету, но впервые обратил внимание на то, что Геннадий Андреевич печатает сразу две статьи. Когда же он работает в думе? Написать статью нужно время. Первая статья в стиле обращения называется: "Если дорог тебе твой дом". По его мнению возвращение Крыма и признание ДНР - ЛНР - это сплочение народа. "Неистребимая потребность в духовном объединении на основе главных ценностей и достижений". О каких ценностях, а тем более достижениях пишет Г.Зюганов? Не знаю как другие, а я не в восторге. В голове появилась мысль о том, что в России большинство народу живёт бедно, да и сама власть признала это, а тут ещё несколько миллионов человек, которым тоже надо выплачивать зарплату, пособия и так далее, а бюджет мизерный, но при этом миллиарды уходят за границу. Конечно так думают многие, но от этого ничего не меняется. Народ не может влиять на действия власти, об этом же говорит и лидер КПРФ.

"Объединиться, сомкнуть ряды, затянуть пояса, всё для фронта, всё для победы". А сам лидер КПРФ и его сотоварищи тоже затянули пояса или это касается только нищих? Странно пишет Геннадий Андреевич, как будто он постоянно встречается с народом и выслушивает их вопросы и предложения. "Подавляющая часть российского общества сегодня готова помочь и чем можно пожертвовать ради желанной победы в объявленной президентом специальной военной операции". А чем помог сам лидер КПРФ и его сотоварищи? Народ совхоза имени В.Ленина ещё терпит? Поэтому СМИ сообщает, что на самолёты нет билетов и цены резко подскочили. Молодёжь бежит из страны. Они задают себе вопрос: за кого или за что воевать? И не находят ответа. Г.Зюганов постоянно вклинивает Отечественную войну. Там народ умирал за свою страну, за Родину. А какое отношение нынешнее поколение имеет к Украине? Историки пытаются вдолбить молодёжи, что часть Украины это российские земли отданные якобы Сталиным после Отечественной войны. Нам что не хватает территории? А почему никто не решался вернуть эти земли когда Союз был в силе и никто не мог нам помешать. Сейчас наше положение аховое, ни экономики, ни жизни народа. Всё делается в стране только для чиновников, депутатов и олигархов. Страна для воровской элиты. И в этой обстановке власть проводит специальную военную операцию. На радио и телевидении уже давно эксперты говорят, что это уже не специальная операция а самая настоящая война.

"Мы отчётливо высказали свою позицию в поддержку решения президента провести специальную военную операцию по милитаризации и денацификации Украины". А какое значение имеет ваша поддержка? Вы не смогли пробить ни одного своего предложения, на вас просто никто в думе и правительстве не обращает внимание и тем более в Кремле. Вас держат в думе только для того, чтобы ваши места не заняла настоящая оппозиция. Неужели и это Зюганов не понимает?

"Сегодня всем от мала до велика - от школьников до министров следует погрузиться в изучение наследия культурной жизни СССР в годы Великой Отечественной войны. Тем более что в этом году мы отмечаем 100 летие образования Советского государства". Но ведь Советского государства нет уже более 32 лет и вы в этом приняли самое активное участие. И как же вы собираетесь отмечать? Возложите цветочки к Мавзолею и в кабак или на дачу отметить по русски. На праздники вы мастера.

Рядом с первой статьёй помещена вторая статья Геннадия Андреевича под названием: "Защитим право народа на свободные и честные выборы без насилия и произвола". После каждых выборов лидер КПРФ пишет статьи примерно одинакового содержания. Что - нибудь меняется от такой писанины? Ничего. Руководство страны давно привыкло к писанины Зюганова и вообще не обращает внимание. Народ не знает об этих пасквилях, потому что не выписывает газет, они стали слишком дороги да и читать нечего. Писанина и действительно не имеют ничего общего с реальной жизнью народа. На этот раз статья написана на подобии заявления только не понятно кому оно адресовано.

По его мнению задачей операции на Украине - это борьба с неофашизмом, противодействии натовской агрессии и защите русского население Донбасса от геноцида. "Выборы - 2022 показали, что руководство "Единой России" и вся чиновная рать поставили свои узкокорпоративные интересы выше интересов общества и государства". Ваши интересы народ знает, но они упоминаются только в ваших выступлениях и на бумаге. Вы себе не задавали вопрос: а почему народ за вас не голосует? У партии власти интересы узкокорпоративные и всё равно народ голосует, а ваши государственные но народ вас игнорирует. Почему? Сотни раз лидер КПРРФ пишет: "без справедливости и социализации общественной жизни, без смены экономического курса обновление страны невозможно". А что вы сделали и делаете чтобы социализация произошла? 32 года дурите народ и ни разу в этом не признались. Долдоните все эти годы одно и тоже и ничего конкретного не принимаете. Нормальный человек от этого вранья либо ушёл с глаз долой от народа, либо застрелился и это надо было сделать после предательства в 1996 году. На выборах 2022 года вы зафиксировали 2,5 тысяч разнообразных нарушений. Называете области, города, направляете жалобы в прокуратуру, в ЦИК, всё идёт как и на прежних выборах. И сколько это будет продолжаться? До конца дней ваших, а что делать народу? Ждать...

Про выборы в столице пишет. "Это жульничество имело предельно циничную цель: обмануть избирателей и помешать их полноценному гражданскому выбору. Нечистоплотные приёмы соперничества в массовом порядке фиксировались в Карелии и Удмуртии, Краснодарском крае и Свердловской области". Но вы же благодарите президента за его работу. "Настаиваем на немедленном создании комиссии Центризбиркома по расследованию этих преступных по своему характеру действий". Неужели Геннадий Андреевич думает, что такой болтовнёй власть может изменить результаты выборов и так КПРФ поступает после каждых выборов. Он не понимает, что с каждым годом его сторонников стаёт всё меньше и меньше.

Читатель, смотрите какой просьбой Геннадий Андреевич заканчивает своё обращение не известно к кому. "Призываем граждан поддержать КПРФ и Левопатриотический народный фронт России в борьбе за свободные и честные выборы, против административного произвола и беззакония. Борьба за демократию, права и свободы граждан неотделима от борьбы за социализм". Но выборы прошли. Расскажите народу что мы конкретно должны делать и как по вашему бороться? Будьте сами примеров в этой борьбе и мы пойдём за вами.