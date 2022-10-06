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Московский листок

Генерал Картаполов призвал прекратить врать о ходе спецоперации на Украине

Опубликовано 06.10.2022 в разделе комментариев 0

украина европа война киев
Генерал Картаполов призвал прекратить врать о ходе спецоперации на Украине

Россияне узнают о ходе военной спецоперации на Украине от военкоров и губернаторов, однако не получают официальных сведений от Минобороны РФ. Об этом в эфире «Соловьев.Live» заявил председатель комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник Андрей Картаполов. 

«Надо перестать врать. Мы не раз об этом говорили. Но как-то не доходит до отдельных руководителей», — призвал он. 

«Мы это узнаем от кого угодно — от губернаторов и военкоров. Но сводки Минобороны не меняются. Народ-то знает. У нас народ неглупый, и он видит, что ему не хотят говорить даже часть правды. Это может привести к потере кредита доверия», — заключил он.

***

Генерал, о каком "кредите доверия" власти и доверии к вашей "партии власти", от которой вы баллотировались в парламент, можно говорить? 

Вы итоги последних выборов видели? Особенно в Москве, где вы ранее баллотировались по списку ЕР...

Ну и 4,5 милиона покинувших страну тоже о чем-то должны сигнализировать? Видимо, они покинули Россию, полные кредитом доверия?

Сталин и верхушка из старых большевиков очень хорошо знали, что такое информация, и к чему ведет ее искажение. Каждый из них писал в "Правду" и другие газеты - на тот момент самый передовой носитель информации - причем делали они это сами, не было у них толпы помощников, которые за них готовили статьи и выступления, а порой и думали за "хозяина".

Вы ссылаетесь на опыт в Великой отечественной войне? А сами вы способны написать без посторонней помощи не то что статью - заметку в газету? А вот ваш предшественник на посту руководителя ГлавПУРа Мехлис - мог, и Щербаков мог.

А большевики очень хорошо знали цену информации.

Сейчас кто принял идиотические законы об ограничении распространения информации? Разве не вы и ваша партия?

Вы же сами дали в руки пресс-службе Минобороны презумпцию достоверности, а теперь сетуете, что вам искажают информацию. Так вам можно, вы депутат и лицо неприкосновенное. А напиши это я, простой журналист, и меня посадят - вы же и приняли эту законодательную норму.

Разве вам не писали и не говорили, еще со времен принятия "законов Яровой", что ограничение на информацию в современном мире грозит выпадением из прогресса?

Ну так вы не слушали, и мы выпали.

Теперь один Арестович имеет всю российскую пропагандистскую машину как бык-производитель племенное стадо.

Ради чего? Ради комфорта негодных и неумелых пропагандонов и свободы их начальников тырить выделяемые на это немалые государственные средства? Ну так цель достигнута! Все освоено до копейки, и ребята просят еще!

А говном, которое они производят, даже стены обклеивать стремно - могут случиться непроизвольные рефлексы.

Большевики-то не боялись "неудобной" информации, поскольку умели правильно агитировать и понимать, что нужно сейчас людям. А ваши пропагандоны способны распространять свое серево только под угрозой полицейской дубинки и тюремного срока. 

Анатолий Баранов, зав.отделом информации газеты "Правда" в 1994-96 гг.



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