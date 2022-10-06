В Думе предлагают конфисковывать имущество уклоняющихся

Депутат Госдумы Олег Морозов заявил РИА «Новости», что необходимо внести изменения в законодательство, позволяющие изымать автомобили у граждан, которые бросили их на границе.

«Надо срочно вносить изменения в закон, позволяющие принимать решения о передаче в государственную собственность транспортных средств, не востребованных в течение, например, месяца, после пересечения владельцем границы», — отметил Морозов.

В конце сентября председатель Государственной думы Вячеслав Володин предложил обсудить передачу автомобилей, которые оставили на границе те, кто покидает Россию, семьям участников специальной военной операции на Украине.

Еще можно квартиры отбирать. А что?

Отбирать жилье у уклоняющихся от спецоперации. Членов семьи, как членов семей врагов народа, выселять куда-нибудь подальше.

Детей - отправлять в детдома и суворовские училища, причем под дргуими фамилиями... Хочешь вернуть ребенка - возвращайся. Не хочешь - подрастет и самого отправят на спецоперацию вместо отца.

Очень много еще может быть интересных инициатив.

Кстати, меня вчера запер на парковке какой-то хрен с номерами 45-го региона. Точно уклонист. Надо бы у таких тоже машины конфисковывать и на штрафстоянку. Хочешь вернуть - предъяви справку из военкомата.

Думаю, такие меры будут способствовать росту патриотизма и любви к Родине.

А.Б.