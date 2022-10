Дарью Дугину убили украинские спецслужбы убийство террор Американская разведка считает, что киевские власти без ведома Вашингтона организовали убийство российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной, сообщила газета The New York Times. "Разведывательные службы США считают, что определенные представители украинского правительства санкционировали подрыв автомобиля в Подмосковье в августе, в результате которого погибла Дарья Дугина", — сказано в публикации. Авторы материала подчеркнули, что Соединенные Штаты не принимали участия в покушении "ни путем предоставления разведданных, ни каким-либо другим образом". Очень похоже на правду. Только украинцы могли выбрать такой объект для теракта, вызвав эффект, прямо противоположный ожидаемому. Но тогда, во-первых, получается, в New York Times уже не сомневаются в существовании такого явления, как украинский терроризм, более того, связывают его напрямую с активностью спецслужб - то ли украинских, то ли и американских тоже. В во вторых, для американцев стало доходить, что они оказались в том же положении, что и немцы во время ВОВ, пытавшиеся использовать бандеровцев в своих целях, а на финал вынуждены были воевать с ними. И при этом нести весь груз ответственности за военные преступления украинских националистов. Главное, что это повторяется многократно - попытка использовать националистические формирования и соответствующие настроения в условиях военного конфликта часто оборачивается очень плохо. Вспомним, к примеру, использование Усамы бин Ладена в Афганистане против советских войск или попытки использовать чеченских сепаратистов уже в новое время. Взрывы в Бостоне, убийства полицейских и тп не стали уроком для спецслужб США. Ну, ничего, 11 миллионов эмигрантов с Украины, многие из которых мотивированы идеологически, о чем свидетельствуют преступления этих людей в отношении русских за границей, еще дадут о себе знать. А вот проблема массовой миграции с Украины в Россию - это уже касается непосредственно нас. Как это в песне?.. "А потом заложит мину под корсет, и узнавай, какого пола твой сосед". А.Б.



Рейтинг: 0, Голосов: 0 Поделиться