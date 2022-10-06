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Московский листок

Дарью Дугину убили украинские спецслужбы

Опубликовано 06.10.2022 в разделе комментариев 0

убийство террор
Дарью Дугину убили украинские спецслужбы

Американская разведка считает, что киевские власти без ведома Вашингтона организовали убийство российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной, сообщила газета The New York Times.

"Разведывательные службы США считают, что определенные представители украинского правительства санкционировали подрыв автомобиля в Подмосковье в августе, в результате которого погибла Дарья Дугина", — сказано в публикации.

Авторы материала подчеркнули, что Соединенные Штаты не принимали участия в покушении "ни путем предоставления разведданных, ни каким-либо другим образом".

Очень похоже на правду. Только украинцы могли выбрать такой объект для теракта, вызвав эффект, прямо противоположный ожидаемому.

Но тогда, во-первых, получается, в New York Times уже не сомневаются в существовании такого явления, как украинский терроризм, более того, связывают его напрямую с активностью спецслужб - то ли украинских, то ли и американских тоже.

В во вторых, для американцев стало доходить, что они оказались в том же положении, что и немцы во время ВОВ, пытавшиеся использовать бандеровцев в своих целях, а на финал вынуждены были воевать с ними. И при этом нести весь груз ответственности за военные преступления украинских националистов.

Главное, что это повторяется многократно - попытка использовать националистические формирования и соответствующие настроения в условиях военного конфликта часто оборачивается очень плохо.

Вспомним, к примеру, использование Усамы бин Ладена в Афганистане против советских войск или попытки использовать чеченских сепаратистов уже в новое время. Взрывы в Бостоне, убийства полицейских и тп не стали уроком для спецслужб США.

Ну, ничего, 11 миллионов эмигрантов с Украины, многие из которых мотивированы идеологически, о чем свидетельствуют преступления этих людей в отношении русских за границей, еще дадут о себе знать.

А вот проблема массовой миграции с Украины в Россию - это уже касается непосредственно нас. Как это в песне?.. "А потом заложит мину под корсет, и узнавай, какого пола твой сосед".

 А.Б.



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