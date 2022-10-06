Мобилизованных некуда мобилизовывать?

В соцсетях и СМИ появляются сообщения о никуда не годном обращении в армии с мобилизованными.

Кого-то выбрасывают в чистом поле, без экипировки и условий для ночлега. Кому-то выдают оружие и экипировку 70-80-х годов, негодные к эксплуатации. Кого-то пытаются ограбить по прибытии в часть.

Группа мобилизованных, причем офицеров запаса, написала жалобу главе государства о том, что в учебном центре Саратова плохие условия содержания, и об оскорблениях со стороны полковника, заявившего, что их не будут использовать по военно-учетной специальности.

Министр обороны Шойгу поручил Генштабу исключить нарушение прав граждан при проведении частичной мобилизации, а также обеспечить военнослужащих в полном объеме необходимыми вещами и снаряжением, сообщили в Минобороны.

Видимо, массовость подобных нарушений, уже сама по себе стала явлением.

А теперь подумаем, могло ли быть иначе?

Минобороны, сосредоточенное на показухе или создании "элитных" формирований, действительно способных точечно решать почти нерешаемые задачи, вопросами массовой мобилизации, вопросами массовой подготовки и переподготовки резерва - да вообще не занималось!

Не секрет, что в военном ведомстве считали, что массовые армии, война со сплошной линией фронта и участием больших масс войск и техники - в прошлом, в 20-м веке. Если бы считали иначе, то не проводили бы постоянное сокращение армии, не останавливали бы производство бронетехники массовых серий и прочего,не соглашались бы на ликвидацию мобилизационных мощностей в промышленности.

В результате даже 1 процент мобрезерва не могут сейчас обеспечить даже портками, не говоря о современном оружии и экспировке - призываемый как ополченец средневековья, должен являться в собственной форме и даже со своим бронежилетом. Конно и оружно. Как в анекдоте про бандеровцев: и"Пан офицер, автоматы свои брать, чи в военкомате выдадут?"

А чего хотели?

Армия, как и все общество, поражено коррупцией, казнокрадством, приписками и очковтирательством.

В армии проблемы со связью?

Так заместителю начальника Генштаба РФ, генерал-полковнику Халилу Арсланову предъявлено обвинение в хищении более 2 млрд рублей при госзакупках. С декабря 2013 года он руководил Главным управлением связи Вооруженных сил России и являлся заместителем начальника Генштаба.

Все еще помнят коррупционный скандал в Министерстве обороны с экс-министром Анатолием Сердюковым и бывшей главой департамента имущественных отношений ведомства Евгенией Васильевой. «Оборонсервис», который должен был заниматься обслуживанием войск, уличили в махинациях при продаже непрофильных военных активов. Ущерб оценили в 3 млрд рублей.

В 2015 году директор Департамента аудита государственных контрактов Министерства обороны Дмитрий Недобор был осужден на 10 лет за вымогательство взятки у поставщика систем военной связи.

В июне 2018 высокопоставленный сотрудник департамента аудита Юрий Ефимов был задержан за взятку. Он требовал деньги за согласование цен .

В июле 2018 года суд арестовал директора департамента аудита госконтрактов Минобороны РФ Максима Куксина. По данным СМИ, он просил 15 млн рублей за продвижение сослуживца по карьерной лестнице, но смог получить только 11 млн.

Бывший начальник первого управления главного управления связи (ГУС) Минобороны Александр Оглоблин, арестован по делу о хищениях.

Можно долго продолжать.

И что, при таком руководстве в тылу будет все в порядке? Да массовая мобилизация при таком положении дел просто не может не провалиться!

А.Б.