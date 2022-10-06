В Бердянске в перспективе может появиться база российских ВМС

Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"Военно-морскую базу России можно разместить в Бердянске", — сказал политик РИА Новости.

По его словам, Азовское море вернуло себе исторический статус, снова став внутренним морем России.

Интересно, а куда тогда будет ориентироваться военно-морская база, на какого вероятного противника? На внутреннего? Тогда надо создавать военно-морские силы Росгвардии или МВД.

Ну и еще один важный момент - надо для военно-морской базы где-то взять море. Азовское еще греки называли Меотийским болотом, и с тех пор мало, что изменилось.

А вот пассажирские порты на Азовском море - это действительно перспективно. В том же Таганроге как много лет назад закрыли вообще пассажирский порт, хоть было построено современое здание, так и не открыли.

А ведь могли бы ходить паромы с туристами и в Крым, и в Бердянск, и на кавказское побережье...

Если же надо, то на грузо-пассажирский паром и танки можно погрузить. Если надо...

А.Б.