Приставы набрасываются на пенсионеров как герои. И исцеляют как Иисус

30 сентября 2022 года, напоминаем, зондеркоманда приставов выкинула из жилья семью Калабиных-Малиевских (Ростов-на-Дону, улица Красных Зорь 138/16).

Для лишения крыши над головой двух пенсионеров было отправлено не менее взвода экипированных молодчиков. Вот бы такую карательно-исполнительную мощь да под Красный Лиман. Точно бы у всех украинских националистов автоматы конфисковали бы по описи, хаймерсы поотбирали бы и свастики тоже. Но, увы. Они, приставы, люди служивые и отбирают то, что приказано.

Приставы бодро сломали дверь (хотя Калабины её открыли сами) и начали храбро крушить вещи и выносить их прямо на улицу.

Потом нежданно оказалось, что упс — исполнительные действия приостановлены. Причём, бумажка об этом есть у самих героических приставов. Тогда приставы также браво покидали все вещи обратно. И снова заблокировали квартиру. Ключи отдали, но, естественно, не Калабиным, а Самохиным (семье, которая приобрела у банка квартиру Калабиных).

В результате нервотрёпки Татьяна Калабина попала в центральную городскую больницу Ростова-на-Дону. Диагноз — инсульт. Был. Калабина рассказывает, что первые несколько дней исследования (СКТ, МРТ) показывали, что был инсульт. И медики тоже говорили. И лечили её от инсульта. А потом все медики начали говорить ей, что инсульта нет. И схему лечения изменили. По словам Калабиной - она начала чувствовать себя хуже.

Автор материала имеет три объяснения.

Первое. Произошла медицинская ошибка, которая была исправлена верным диагнозом.

Второе. Изначально был поставлен верный диагноз, который был исправлен медицинской ошибкой.

Третье. Приставы, узнав о тяжёлом состоянии Калабиной, и опасаясь, что за доведение пенсионера до инсульта, да ещё и во время не очень законных действий (напоминаю, выселение было приостановлено) с них спросят, совершили звонок, в ходе которого исцелили Калабину своей мистической силой.

Как мы уже писали, Калабина и Малиевский взяли ипотеку в банке КБ «Центр-Инвест» с целью покупки квартиру. Платили они вовремя, даже с опережением графика. Но всё равно оказались должниками. Банк просто повысил процент в одностороннем порядке, причём, предупредить "забыл". Далее банк подал в суд иск о расторжении договора ипотеки и обращения взыскания на квартиру, и, естественно, выиграл.

К моменту судебного заседания долг (в размере 24 тысяч рублей) был уже погашен, о чём предоставлены справки в суд. Да, это не опечатка, именно такая сумма стала основанием для изъятия жилья.

Судья Кировского районного суда г. Ростова-на-Дону Пастушенко Светлана Николаевна взглянула на эти справки и сказала замечательную вещь: «Некогда мне с вами разбираться, у меня таких много. С банком теперь договаривайтесь» и удовлетворила требования банка о расторжении договора ипотеки и обращения взыскания на квартиру.

Тут автор статьи хотел бы обратить внимание на слово МНОГО. Естественно, происходящее это не личный заговор против Калабиной и её мужа – это конвейер по изъятию и денег и собственности у широкой группы клиентов. Калабина и Малиевский договорились с банком, получили новый график погашения долга. К апрелю 2021 г. весь долг, более трёх миллионов денежных средств (1 860 000 рублей ипотечный кредит, остальное - проценты банка) был погашен.

А банк тем временем продал их квартиру некой Самохиной А. Интересно, что сама Самохина постоянно покупает у данного банка разные предметы залога. Её муж С. Самохин применил для освобождения «своей» жилплощади: избиение; наезд на автомобиле и скрытие с места ДТП; угроза жизни; оскорбления; вселение в квартиру (прожил там более 10 дней и почти полностью уничтожил личное имущество Калабиной и Малиевского), и, наконец, поджог (пожар потушен, квартира стала наполовину нежилой). И ни за что из этого Самохин не был привлечен к ответственности.

Было возбуждено уголовное дело по поджогу, причём, следователь уже успел порадовать Калабину по телефону тем, что подозреваемой является именно она. Логика следующая. Раз квартира принадлежит Самохину, значит, и вещи (напоминаем, личные вещи Калабиных, пострадавшие от пожара, принадлежат ему). Логично. Да.

Впрочем, потерпевшей Калабину признали. За несколько дней до окончательного выселения.

Правда, говорят, что такое было в 90-е, сейчас такого нет, но, видимо, некоторых в стране как-то забыли предупредить об окончании оных 90-х. Такие дела.