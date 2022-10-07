Зеленский предлагает не тянуть, а начать мировую ядерную войну

Президент Украины Владимир Зеленский призвал НАТО нанести превентивные удары по России, а не ждать, пока Москва применит ядерное оружие. Об этом он заявил во время выступления в Институте Лоуи в Австралии, которое он провел по видеосвязи/

Gо его мнению, НАТО должно исключить применение Россией ядерного оружия: «Превентивные удары, чтобы они знали, что с ними будет, если они применят. А не наоборот — ждать ядерных ударов России, чтобы потом сказать: "Ах, ты так, ну, вот держи от нас! Пересмотреть использование своего давления. Вот, что должно делать НАТО: пересмотреть порядок использования», — сказал Зеленский.

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Зеленскому не сказали, что в НАТО нет ядерного оружия.

Ядерное оружие есть у некоторых членов НАТО - США, Британии и Франции, и они самостоятельно решают вопросы егшо применения, и сами несут за это полную ответственность.

То, что предлагает Зеленский - это не только одностороний выход этих трех стран из договоров о яденом разоружении и контролю за ядерным оружием, это однозначно мировая ядерная война.

Зеленский не знает, что система предупреждения о ракетном нападении исключает неожиданный удар по ядерным объектам, то есть пока американские и прочие ракеты будут лететь, с российской стороны успеют в их направлении взлететь наши ракеты. И страны будут взаимно уничтожены.

Зеленский напрасно думает, что ради него и ради Украины Британия или США пожертвуют собой, а возможно и всем остальным человечеством. .

Да, и удар неядерными средствами по ядерным объектам - тоже выховет точно такую же реакцию, то есть запуск баллистических ракет по объектам вероятного противника.

Так что "нема дурных".

Но роль Украины как запала мировой войны просматривается весьма прозрачно.

А.Б.