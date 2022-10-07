Зеленский предлагает не тянуть, а начать мировую ядерную войну

Президент Украины Владимир Зеленский призвал НАТО нанести превентивные удары по России, а не ждать, пока Москва применит ядерное оружие. Об этом он заявил во время выступления в Институте Лоуи в Австралии, которое он провел по видеосвязи/
Gо его мнению, НАТО должно исключить применение Россией ядерного оружия: «Превентивные удары, чтобы они знали, что с ними будет, если они применят. А не наоборот — ждать ядерных ударов России, чтобы потом сказать: "Ах, ты так, ну, вот держи от нас! Пересмотреть использование своего давления. Вот, что должно делать НАТО: пересмотреть порядок использования», — сказал Зеленский.
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Зеленскому не сказали, что в НАТО нет ядерного оружия.
Ядерное оружие есть у некоторых членов НАТО - США, Британии и Франции, и они самостоятельно решают вопросы егшо применения, и сами несут за это полную ответственность.
То, что предлагает Зеленский - это не только одностороний выход этих трех стран из договоров о яденом разоружении и контролю за ядерным оружием, это однозначно мировая ядерная война.
Зеленский не знает, что система предупреждения о ракетном нападении исключает неожиданный удар по ядерным объектам, то есть пока американские и прочие ракеты будут лететь, с российской стороны успеют в их направлении взлететь наши ракеты. И страны будут взаимно уничтожены.
Зеленский напрасно думает, что ради него и ради Украины Британия или США пожертвуют собой, а возможно и всем остальным человечеством. .
Да, и удар неядерными средствами по ядерным объектам - тоже выховет точно такую же реакцию, то есть запуск баллистических ракет по объектам вероятного противника.
Так что "нема дурных".
Но роль Украины как запала мировой войны просматривается весьма прозрачно.
А.Б.
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Еще раз написал 07.10.2022 01:08
Он и только он!
Артист заигрался и должен уйти сам.
Пока его хозяева сами не уберут в долгий ящик.
А так возможно поживет еще.
Мимо проходил написал 07.10.2022 01:01
имелась ввиду Ботоксная плешивая крыса, которая будучи в своей должности по разворовыванию Ленинградской области торчала на кокаине, но став местоблюстителем Борьки Пьяницы и далее смогла позволить более опытных врачей которые посоветовали употреблять героин, убедив в преимуществе героина перед кокаином.
Detoks написал 07.10.2022 00:40
Говоря простыми словами Зеленский предлагает миру совершить самоубийство и сделать это непременно во имя Украины. Я не знаю, какие у него там наркотики сегодня, но инстинкт самосохранения сегодня выключился и у самого Зеленского, потому что сам он должен понимать, что в случае превентивного удара по России станет с Украиной. Вот тут-то церемониться уже точно никто не будет и возможно, что оргия на Щекавице не состоится лишь по причине крайне ограниченного промежутка времени, в течение которого все произойдет. И на самом деле, итог будет не очень хорошим для всего мира. Доктрина есть доктрина и в случае чего, ее положения будут неукоснительно выполнены. Не ради прихоти, а потому что так надо.
Это понимают даже на западе. Там у очень многих чешутся руки нанести по России удар ядерный, или же конвенциональным оружием, но здравый смысл все равно остужает слишком горячие головы, потому что есть понимание, что же последует за всем этим.
А вот у Зеленского такого понимания нет. Скорее всего в силу отравления мозга веществами, изменяющими сознание, а то и вовсе по причине природного скудоумия.
https://t.me/golosmordora
заметьте написал 07.10.2022 00:11
Загнать нацистскую гадину в логово и передать в рабство полякам!
Взято с телеграм канала
Фронтовые заметки
Мимо проходил написал 07.10.2022 00:08
Пока хозяин не разрешит.
Так,что к ноге и не тявкать на медведя.-)