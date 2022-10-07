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Московский листок

Зеленский предлагает не тянуть, а начать мировую ядерную войну

Опубликовано 07.10.2022 в разделе комментариев 5

украина европа война киев
Зеленский предлагает не тянуть, а начать мировую ядерную войну

Президент Украины Владимир Зеленский призвал НАТО нанести превентивные удары по России, а не ждать, пока Москва применит ядерное оружие. Об этом он заявил во время выступления в Институте Лоуи в Австралии, которое он провел по видеосвязи/

Gо его мнению, НАТО должно исключить применение Россией ядерного оружия: «Превентивные удары, чтобы они знали, что с ними будет, если они применят. А не наоборот — ждать ядерных ударов России, чтобы потом сказать: "Ах, ты так, ну, вот держи от нас! Пересмотреть использование своего давления. Вот, что должно делать НАТО: пересмотреть порядок использования», — сказал Зеленский. 

***

Зеленскому не сказали, что в НАТО нет ядерного оружия.

Ядерное оружие есть у некоторых членов НАТО - США, Британии и Франции, и они самостоятельно решают вопросы егшо применения, и сами несут за это полную ответственность.

То, что предлагает Зеленский - это не только одностороний выход этих трех стран из договоров о яденом разоружении и контролю за ядерным оружием, это однозначно мировая ядерная война.

Зеленский не знает, что система предупреждения о ракетном нападении исключает неожиданный удар по ядерным объектам, то есть пока американские и прочие ракеты будут лететь, с российской стороны успеют в их направлении взлететь  наши ракеты. И страны будут взаимно уничтожены. 

Зеленский напрасно думает, что ради него и ради Украины Британия или США пожертвуют собой, а возможно и всем остальным человечеством. .

Да, и удар неядерными средствами по ядерным объектам - тоже выховет точно такую же реакцию, то есть запуск баллистических ракет по объектам вероятного противника. 

Так что "нема дурных".

Но роль Украины как запала мировой войны просматривается весьма прозрачно.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 5
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Не нужно перевирать и уводить разговор в сторону
Еще раз написал 07.10.2022 01:08
Безусловно,под "Героиновым наркоманом" в комментарии за 07.10.2022 00:08 имелся ввиду Зеля.
Он и только он!
Артист заигрался и должен уйти сам.
Пока его хозяева сами не уберут в долгий ящик.
А так возможно поживет еще.
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Re: Герониновый наркоман совсем поехал крышей
Мимо проходил написал 07.10.2022 01:01
Безусловно, под "Героиновым наркоманом" в комментарии за 07.10.2022 00:08
имелась ввиду Ботоксная плешивая крыса, которая будучи в своей должности по разворовыванию Ленинградской области торчала на кокаине, но став местоблюстителем Борьки Пьяницы и далее смогла позволить более опытных врачей которые посоветовали употреблять героин, убедив в преимуществе героина перед кокаином.
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Может его в психушку пора определять?
Detoks написал 07.10.2022 00:40
Не ищите тут никакой логики. Ее нет вообще. Есть лишь воспаленное сознание наркомана со стажем, который находится в эйфории от ряда тактических побед своих банд. Я даже допускаю, что многие западные лидеры не вполне допускают, что на самом деле представляет из себя Зеленский. Ну а если все же представляют тем хуже для них самих, потому что приходится связываться с таким уж откровенным отребьем.
Говоря простыми словами Зеленский предлагает миру совершить самоубийство и сделать это непременно во имя Украины. Я не знаю, какие у него там наркотики сегодня, но инстинкт самосохранения сегодня выключился и у самого Зеленского, потому что сам он должен понимать, что в случае превентивного удара по России станет с Украиной. Вот тут-то церемониться уже точно никто не будет и возможно, что оргия на Щекавице не состоится лишь по причине крайне ограниченного промежутка времени, в течение которого все произойдет. И на самом деле, итог будет не очень хорошим для всего мира. Доктрина есть доктрина и в случае чего, ее положения будут неукоснительно выполнены. Не ради прихоти, а потому что так надо.
Это понимают даже на западе. Там у очень многих чешутся руки нанести по России удар ядерный, или же конвенциональным оружием, но здравый смысл все равно остужает слишком горячие головы, потому что есть понимание, что же последует за всем этим.
А вот у Зеленского такого понимания нет. Скорее всего в силу отравления мозга веществами, изменяющими сознание, а то и вовсе по причине природного скудоумия.
https://t.me/golosmordora
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И вот еще что
заметьте написал 07.10.2022 00:11
Ни в одном из роликов &#171;освобождения&#187; ВСУ населенных пунктов, с обязательным ритуалом водружения жовто-блакытной тряпки, мы не видим населения, встречающего хлебом-солью на рушниках &#171;освободителей&#187;. Раве так встречали Красную Армию люди, которые жили в немецко-фашистской оккупации? В чем подвох? Простой ответ мы слышим в признаниях самих &#171;освободителей&#187;. Они говорят, что освобождают территорию, потому как людей там практически не осталось &#8211; люди ушли вместе с &#171;оккупантами&#187;. Простая картинка к пониманию того, кто есть настоящий оккупант в Донбассе и на Харьковщине, в Херсонщине и Запорожье, да практически во всей Украине, кроме, пожалуй, Галичины &#8211; откуда и началась большая оккупация Украины еще задолго до нынешних событий. И задолго даже до Майдана, который и дал, собственно, старт этим событиям.
Загнать нацистскую гадину в логово и передать в рабство полякам!
Взято с телеграм канала
Фронтовые заметки
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Герониновый наркоман совсем поехал крышей
Мимо проходил написал 07.10.2022 00:08
Марионетка призывать не имеет права по определению.
Пока хозяин не разрешит.
Так,что к ноге и не тявкать на медведя.-)
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