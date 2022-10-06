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Московский листок

В Думе предлагают конфисковывать имущество уклоняющихся

Опубликовано 06.10.2022 в разделе комментариев 0

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости

Здравствуйте, сначала кратко и без комментариев.

- Илон Маск считает, что жители восточных регионов Украины предпочитают Россию

- Объявлено о начале наступления казачьего полка на Красный Лиман

- В МИД РФ назвали требования Польши о выплате репараций фантазией

- Более 20 муниципалитетов в Германии обратились за помощью из-за украинских беженцев

- Губернатор Курской области указал на плохие условия в частях с мобилизованными

А теперь подробно, сегодня много.

#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

1 Генерал Картаполов призвал прекратить врать о ходе спецоперации на Украине https://forum-msk.org/material/news/1... 2 В Думе предлагают конфисковывать имущество уклоняющихся https://forum-msk.org/material/news/1... 3 Дарью Дугину убили украинские спецслужбы https://forum-msk.org/material/news/1... 4 В соцсетях и СМИ появляются сообщения о никуда не годном обращении в армии с мобилизованными https://forum-msk.org/material/news/1... 5 В Бердянске в перспективе может появиться база российских ВМС https://forum-msk.org/material/economic/



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В Думе предлагают конфисковывать имущество уклоняющихся
В Думе предлагают конфисковывать имущество уклоняю...
06.10.2022
Полный Делягин N 50
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