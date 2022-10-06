Здравствуйте, сначала кратко и без комментариев.
- Илон Маск считает, что жители восточных регионов Украины предпочитают Россию
- Объявлено о начале наступления казачьего полка на Красный Лиман
- В МИД РФ назвали требования Польши о выплате репараций фантазией
- Более 20 муниципалитетов в Германии обратились за помощью из-за украинских беженцев
- Губернатор Курской области указал на плохие условия в частях с мобилизованными
А теперь подробно, сегодня много.
#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости
1 Генерал Картаполов призвал прекратить врать о ходе спецоперации на Украине https://forum-msk.org/material/news/1... 2 В Думе предлагают конфисковывать имущество уклоняющихся https://forum-msk.org/material/news/1... 3 Дарью Дугину убили украинские спецслужбы https://forum-msk.org/material/news/1... 4 В соцсетях и СМИ появляются сообщения о никуда не годном обращении в армии с мобилизованными https://forum-msk.org/material/news/1... 5 В Бердянске в перспективе может появиться база российских ВМС https://forum-msk.org/material/economic/
|
|