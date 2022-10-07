Единое пространство РПЦ и мобилизация

«Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил архиереев, духовенство и верующих вознести молитвы о здравии Президента Российской Федерации В.В. Путина», — говорится в сообщении пресс-службы РПЦ.

Что, уже настолько плохо, что пора?

В пресс-службе указали, что письмо с этим призывом управление делами Московской Патриархии разослало епархиальным архиереям на территории России.

В документе отмечается, что 7 октября Путину исполняется 70 лет, а 8 октября — в день праздника преподобного отца Сергия, игумена Радонежского, благословившего много веков назад князя Московского Дмитрия Донского и русское воинство на борьбу с противником, «патриарх благословляет вознести на сугубой ектении Божественной литургии особое прошение о здравии Президента России, присовокупив их к уже установленным прошениям о Святой Руси».

Президет, конечно, персона значительтная, но сугубо светская, а Церковь в нашем государстве отделена от него. И удобно ли в республике возносить молебствия о президенте как о каком монархе?

Да и средневековый игумен Сергий - такая ли уж знаковая фигура для Российской Федерации, где и москвичи, которых благословля преподобный Сергий на битву, и татары, против которых благословлял - это теперь граждане одного и того же федеративного государства? Где, в общем, нет ни князей, ни ханов, а только выборные лица...

Татары, кстати, стали гражданами Московского государства много раньше, чем украинцы и белорусы. А что ж так редко их называют "братским народом", хотя еще Пушкин говорил: "Поскреби русского - найдешь татарина".

А ранее патриарх и вовсе заявил, что "...наша духовная мобилизация, к которой я сейчас всех призываю, поможет и мобилизации всех сил нашего Отечества». Он добавил, что в конечном итоге это приведет к полному примирению России и Украины, которые являются «единым пространством Русской православной церкви».

С тем, что мобилизация приведет к полному примирению, я не спорю - на кладбище всегда мирно, но вот хотелось бы спросить - Татарстан тоже является "единым пространством" РПЦ или как?

А.Б.