Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Единое пространство РПЦ и мобилизация

Опубликовано 07.10.2022 в разделе комментариев 0

церковь рпц кирилл
Единое пространство РПЦ и мобилизация

«Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил архиереев, духовенство и верующих вознести молитвы о здравии Президента Российской Федерации В.В. Путина», — говорится в сообщении пресс-службы РПЦ.

Что, уже настолько плохо, что пора? 

В пресс-службе указали, что письмо с этим призывом управление делами Московской Патриархии разослало епархиальным архиереям на территории России.

В документе отмечается, что 7 октября Путину исполняется 70 лет, а 8 октября — в день праздника преподобного отца Сергия, игумена Радонежского, благословившего много веков назад князя Московского Дмитрия Донского и русское воинство на борьбу с противником, «патриарх благословляет вознести на сугубой ектении Божественной литургии особое прошение о здравии Президента России, присовокупив их к уже установленным прошениям о Святой Руси».

Президет, конечно, персона значительтная, но сугубо светская, а Церковь в нашем государстве отделена от него. И удобно ли в республике возносить молебствия о президенте как о каком монархе?

Да и средневековый игумен Сергий - такая ли уж знаковая фигура для Российской Федерации, где и москвичи, которых благословля преподобный Сергий на битву, и татары, против которых благословлял - это теперь граждане одного и того же федеративного государства? Где, в общем, нет ни князей, ни ханов, а только выборные лица...

Татары, кстати, стали гражданами Московского государства много раньше, чем украинцы и белорусы. А что ж так редко их называют "братским народом", хотя еще Пушкин говорил: "Поскреби русского - найдешь татарина".

А ранее патриарх и вовсе заявил, что "...наша духовная мобилизация, к которой я сейчас всех призываю, поможет и мобилизации всех сил нашего Отечества». Он добавил, что в конечном итоге это приведет к полному примирению России и Украины, которые являются «единым пространством Русской православной церкви».

С тем, что мобилизация приведет к полному примирению, я не спорю - на кладбище всегда мирно, но вот хотелось бы спросить - Татарстан тоже является "единым пространством" РПЦ или как?

А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Испытываете ли вы счастье от вхождения в РФ новых территорий?:
Результаты
Интернет-ТВ
В Думе предлагают конфисковывать имущество уклоняющихся
В Думе предлагают конфисковывать имущество уклоняю...
06.10.2022
Полный Делягин N 50
Полный Делягин N 50
24.09.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Единое пространство РПЦ и мобилизация (0)
Приставы набрасываются на пенсионеров как герои. И исцеляют как Иисус (0)
Зеленский предлагает не тянуть, а начать мировую ядерную войну (5)
В Думе предлагают конфисковывать имущество уклоняющихся (0)
В Бердянске в перспективе может появиться база российских ВМС (2)
Мобилизованных некуда мобилизовывать? (10)
Дарью Дугину убили украинские спецслужбы (9)
В Думе предлагают конфисковывать имущество уклоняющихся (4)
Шахтёры собирают валежник и ждут мобилизации (2)
Генерал Картаполов призвал прекратить врать о ходе спецоперации на Украине (29)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss