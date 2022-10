Число бездомных украинцев в Британии увеличилось за месяц на 22% украина британия Количество украинских беженцев в Британии, которые являются бездомными или находятся под угрозой бездомности, за месяц увеличилось на 22 процента, сообщает британское издание The Independent. По данным правительства страны, в общей сложности с 24 февраля этого года за помощью обратилось 1915 украинских семей, столкнувшихся с бездомностью. Однако за прошлый месяц соответствующие обращения направили около 350 семей. Благотворительные организации предупредили, что проблема обострится в ближайшие месяцы, поскольку спонсорские соглашения программы Homes for Ukraine («Дома для Украины») подходят к концу. Еще в мае The Independent сообщало, что украинские беженцы, которые прибыли в Великобританию, столкнулись с тяжелыми жилищными условиями. По данным опроса благотворительных организаций, 58 процентов проживают в неподобающем жилье, еще 17 процентов сталкивались с риском остаться на улице. Это беженцы с Украины, которым как бы все же помогают всем миром. А что с беженцами из России, которых порой даже и на порог не пускают? А.Б.



