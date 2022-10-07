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Московский листок

Кому должен - прощаю!

Опубликовано 07.10.2022 в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
Кому должен - прощаю!

Минэкономразвития решило предоставить владельцам малого бизнеса отсрочку по обязательствам до демобилизации.

В том числе – по выплатам грантов, льготных кредитов и микрозаймов, пишет «Коммерсантъ».

«Соответствующие изменения в нормативно-правовые акты были направлены губернаторам и руководителям ведомств, которые выступают сторонами договоров о предоставлении господдержки МСП. В министерстве факт отправки таких писем подтвердили, отказавшись от дополнительных комментариев», — говорится в статье.

Ранее Госдума в трех чтениях приняла законопроект о кредитных каникулах по потребительским займам и ипотеке для мобилизованных россиян.

Правильно, конечно, с одной стороны. Со стороны должника.

А как быть со стороной, которая предоставляет деньги? Ну представьте, вы даете в долг крупную сумму, а ваш должник - раз, и уехал воевать. И не виноват, его призвали. Когда вернется - бог весть, да и рубль к его возвращению может иметь уже совсем другую цену. Вот уже прямо сейчас снижается к основным валютам...

По уму, государство, если призывает человека на службу, должно и покрыть его долги, а не действовать по принципу "Кому должен - прощаю!"

Иначе демобилизованные рискуют вернуться на развалины экономики...

 А.Б.



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