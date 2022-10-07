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Московский листок

Принц Гарри и Элтон Джон подали в суд на Daily Mail за прослушку телефонов

Опубликовано 07.10.2022 в разделе комментариев 0

украина британия
Принц Гарри и Элтон Джон подали в суд на Daily Mail за прослушку телефонов

Принц Гарри, британский певец Элтон Джон и ряд других знаменитостей подали коллективный судебный иск против газеты Daily Mail, сообщает Reuters со ссылкой на юридическую фирму Hamlins, представляющую интересы истцов.

Иск также подали актрисы Элизабет Херли и Сэди Фрост, и баронесса Дорин Лоуренс. Таблоид обвиняется в прослушивании телефонных разговоров и других нарушениях неприкосновенности частной жизни.

Истцы утверждают, что газета устанавливала «жучки» в автомобили и дома знаменитостей. Кроме того, издание якобы также прослушивало их телефонные разговоры в режиме реального времени.

А с другой стороны, если бы СМИ искусственно не поддерживали интерес к частной жизни знаменитостей, то, пожалуй, про них бы просто позабыли.

Так что сэры и пэры еще должны Daily Mail за рекламу.

 А.Б.



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