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Московский листок

Ким Чен Ын первым поздравил Путина, он раньше проснулся

Опубликовано 07.10.2022 в разделе комментариев 0

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости

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А теперь подробно.

#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

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Ким Чен Ын первым поздравил Путина, он раньше проснулся
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