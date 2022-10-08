"Мемориал" наградили Нобелевкой. Посмертно

Из новостей: лауреатами Нобелевской премии мира 2022 года стали российская правозащитная организация «Мемориал» (в 2014 году была признана в России иноагентом, а в 2021-м ликвидирована), белорусский адвокат Алесь Беляцкий и украинский «Центр гражданских свобод».

Что тут сказать? Повторю то, что уже писал за эти годы. Прежде всего, надо понять, что такое «Мемориал». Как известно, поэт написал:

А вы учитесь не смотреть, но видеть,

Учитесь не болтать, а ненавидеть.

Хоть человечество и было радо,

Отправив этих выродков налево,

Торжествовать пока ещё не надо:

Ещё плодоносить способно чрево,

Которое вынашивало гада.

Постсоветскую буржуазию, увы, никто пока не отправил «налево», но зададимся вопросом: а кто её выносил? Что было её плодоносным чревом? Да вот оно, это общество «Мемориал», и было. Выносило и высидело птенчика. Хотя не оно одно, конечно, но и его заслуги и роль идейного мотора в процессе контрреволюции 1991-1993 годов трудно переоценить. (Общество было основано с участием А.Д. Сахарова и С.А. Ковалёва в январе 1989 года. В октябре 1993 года один из его отцов-основателей С.А. Ковалёв горячо поддержал расстрел Белого дома).

Почему же тогда оперившийся, так сказать, и вылетевший из гнёздышка птенчик решил заклевать до смерти одного из своих родных родителей? Такое тоже в истории любой реакции встречается сплошь и рядом, и определяется формулой «контрреволюция подобна Сатурну — она пожирает своих детей».

Помните знаменитую формулу «архитектора перестройки», сиречь контрреволюции в СССР, Александра Яковлева? Он писал: «Группа истинных, а не мнимых реформаторов разработали (разумеется, устно) следующий план: авторитетом Ленина ударить по Сталину, по сталинизму. А затем, в случае успеха, Плехановым и социал-демократией бить по Ленину, либерализмом и «нравственным социализмом» — по революционаризму вообще».

Но такая формула уже планирует постепенное взаимопожирание: сперва ленинисты (а точнее — необухаринцы, правые коммунисты), типа Шатрова, кидаются на защиту «ленинских принципов». Потом их с хрустом и чавканьем пожирают «либералы» и «нравственные социалисты». Однако либералы и «нравственные» ещё догладывают и обсасывают косточки ненавистных коммуняк, как по тому же неумолимому закону реакции настаёт очередь и их самоё. Г-н Яковлев не сказал про неизбежное дальнейшее развитие своей формулы: уваровской триадой и Иваном Ильиным бить по либерализму, шариатом и «чувствами верующих» — по светскому государству, «святым царём» — по республике, Бандерой — по равноправию наций, и так далее, и так далее. Этого он, возможно, даже и «не планировал»! Но запланировала история, запланировал класс, которому он служил. И вот в какой-то момент общество «Мемориал», при всей своей лютой и остервенелой реакционности, перестало удовлетворять текущему классовому запросу. И его невозмутимо отправили его под снос. «Мавр сделал своё дело — мавр может уйти».

Но ведь надо понимать: пусть даже «чрево» ликвидируют, порождённый им «птенчик» никуда не улетел, он тут как тут, хотя и склевал своего родителя, но и сам прилежно повторяет все его анафемы в адрес проклятых красных и советских, кое в чём ещё усиливая их. Стыдливо драпирует Мавзолей, кладёт цветочки Солженицыну и Ильину, проклинает советские «галоши» и ленинские «атомные бомбы». Так что «торжествовать пока ещё не надо»...

Но тогда зачем Запад в лице Нобелевского комитета гальванизирует этот труп? Дело в том, что Запад хочет от него новых птенчиков. «Мемориал» — это ещё и неразвившийся до конца зародыш Министерства Правды из «1984». Во что он развивается на следующей стадии, мы можем видеть по украинскому или польскому Институтам национальной памяти имени Джорджа Оруэлла. В Польше он называется «Институт национальной памяти — Комиссия по расследованию преступлений против польского народа». Ну, то есть всё в одном флаконе: ультрареакционная цензура, жёстко переписывающая историю в угоду новой буржуазной «элите», в антисоветском и антикоммунистическом духе, святейшая инквизиция и маккартистская «Комиссия по расследованию антиамериканской деятельности» впридачу.

Радоваться ли левым, что теперь этот флакон вроде бы разбили? Думаю, что особенно ликовать тут нечему. Потому что всё содержание флакона впитала в себя нынешняя власть. Белогвардейцы, Деникин, Врангель, Солженицын, Ельцин и прочие антикоммунисты и ультраправые... — это ведь её герои, вплоть до прогитлеровских публицистов Ильина и Шмелёва.

Хороший комментарий встретился как-то в Сети: «Можно подумать что у путинизма не та же идеология, что и у Мемориала. Или есть верные сведения, что завтра и РВИО прикроют, а Мединского на нары?» И верно: Мединский нынче наша Людмила Алексеева и Сергей Адамыч Ковалёв в одном лице. Так что слишком радоваться не будем — яд из флакона давно выпит и густо разошёлся по всему организму, впитался каждой его клеткой. И когда мы слышим из высочайших уст цитаты «философа» Ивана Ильина, когда в бывшем СССР раздаётся свист и разрывы падающих бомб и снарядов (неважно даже, с чьей именно стороны летят эти бомбы), мы можем твёрдо сказать: это голос «Мемориала»!