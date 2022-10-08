Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

"Мемориал" наградили Нобелевкой. Посмертно

Опубликовано 08.10.2022 автором в разделе комментариев 0

европа путин
"Мемориал" наградили Нобелевкой. Посмертно

Из новостей: лауреатами Нобелевской премии мира 2022 года стали российская правозащитная организация «Мемориал» (в 2014 году была признана в России иноагентом, а в 2021-м ликвидирована), белорусский адвокат Алесь Беляцкий и украинский «Центр гражданских свобод».

 

Что тут сказать? Повторю то, что уже писал за эти годы. Прежде всего, надо понять, что такое «Мемориал». Как известно, поэт написал:

А вы учитесь не смотреть, но видеть,

Учитесь не болтать, а ненавидеть.

Хоть человечество и было радо,

Отправив этих выродков налево,

Торжествовать пока ещё не надо:

Ещё плодоносить способно чрево,

Которое вынашивало гада.

Постсоветскую буржуазию, увы, никто пока не отправил «налево», но зададимся вопросом: а кто её выносил? Что было её плодоносным чревом? Да вот оно, это общество «Мемориал», и было. Выносило и высидело птенчика. Хотя не оно одно, конечно, но и его заслуги и роль идейного мотора в процессе контрреволюции 1991-1993 годов трудно переоценить. (Общество было основано с участием А.Д. Сахарова и С.А. Ковалёва в январе 1989 года. В октябре 1993 года один из его отцов-основателей С.А. Ковалёв горячо поддержал расстрел Белого дома).

Почему же тогда оперившийся, так сказать, и вылетевший из гнёздышка птенчик решил заклевать до смерти одного из своих родных родителей? Такое тоже в истории любой реакции встречается сплошь и рядом, и определяется формулой «контрреволюция подобна Сатурну — она пожирает своих детей».

Помните знаменитую формулу «архитектора перестройки», сиречь контрреволюции в СССР, Александра Яковлева? Он писал: «Группа истинных, а не мнимых реформаторов разработали (разумеется, устно) следующий план: авторитетом Ленина ударить по Сталину, по сталинизму. А затем, в случае успеха, Плехановым и социал-демократией бить по Ленину, либерализмом и «нравственным социализмом» — по революционаризму вообще».

Но такая формула уже планирует постепенное взаимопожирание: сперва ленинисты (а точнее — необухаринцы, правые коммунисты), типа Шатрова, кидаются на защиту «ленинских принципов». Потом их с хрустом и чавканьем пожирают «либералы» и «нравственные социалисты». Однако либералы и «нравственные» ещё догладывают и обсасывают косточки ненавистных коммуняк, как по тому же неумолимому закону реакции настаёт очередь и их самоё. Г-н Яковлев не сказал про неизбежное дальнейшее развитие своей формулы: уваровской триадой и Иваном Ильиным бить по либерализму, шариатом и «чувствами верующих» — по светскому государству, «святым царём» — по республике, Бандерой — по равноправию наций, и так далее, и так далее. Этого он, возможно, даже и «не планировал»! Но запланировала история, запланировал класс, которому он служил. И вот в какой-то момент общество «Мемориал», при всей своей лютой и остервенелой реакционности, перестало удовлетворять текущему классовому запросу. И его невозмутимо отправили его под снос. «Мавр сделал своё дело — мавр может уйти».

Но ведь надо понимать: пусть даже «чрево» ликвидируют, порождённый им «птенчик» никуда не улетел, он тут как тут, хотя и склевал своего родителя, но и сам прилежно повторяет все его анафемы в адрес проклятых красных и советских, кое в чём ещё усиливая их. Стыдливо драпирует Мавзолей, кладёт цветочки Солженицыну и Ильину, проклинает советские «галоши» и ленинские «атомные бомбы». Так что «торжествовать пока ещё не надо»...

Но тогда зачем Запад в лице Нобелевского комитета гальванизирует этот труп? Дело в том, что Запад хочет от него новых птенчиков. «Мемориал» — это ещё и неразвившийся до конца зародыш Министерства Правды из «1984». Во что он развивается на следующей стадии, мы можем видеть по украинскому или польскому Институтам национальной памяти имени Джорджа Оруэлла. В Польше он называется «Институт национальной памяти — Комиссия по расследованию преступлений против польского народа». Ну, то есть всё в одном флаконе: ультрареакционная цензура, жёстко переписывающая историю в угоду новой буржуазной «элите», в антисоветском и антикоммунистическом духе, святейшая инквизиция и маккартистская «Комиссия по расследованию антиамериканской деятельности» впридачу.

Радоваться ли левым, что теперь этот флакон вроде бы разбили? Думаю, что особенно ликовать тут нечему. Потому что всё содержание флакона впитала в себя нынешняя власть. Белогвардейцы, Деникин, Врангель, Солженицын, Ельцин и прочие антикоммунисты и ультраправые... — это ведь её герои, вплоть до прогитлеровских публицистов Ильина и Шмелёва.

Хороший комментарий встретился как-то в Сети: «Можно подумать что у путинизма не та же идеология, что и у Мемориала. Или есть верные сведения, что завтра и РВИО прикроют, а Мединского на нары?» И верно: Мединский нынче наша Людмила Алексеева и Сергей Адамыч Ковалёв в одном лице. Так что слишком радоваться не будем — яд из флакона давно выпит и густо разошёлся по всему организму, впитался каждой его клеткой. И когда мы слышим из высочайших уст цитаты «философа» Ивана Ильина, когда в бывшем СССР раздаётся свист и разрывы падающих бомб и снарядов (неважно даже, с чьей именно стороны летят эти бомбы), мы можем твёрдо сказать: это голос «Мемориала»!



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Испытываете ли вы счастье от вхождения в РФ новых территорий?:
Результаты
Интернет-ТВ
Ким Чен Ын первым поздравил Путина, он раньше проснулся
Ким Чен Ын первым поздравил Путина, он раньше прос...
07.10.2022
Полный Делягин N 50
Полный Делягин N 50
24.09.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Рука Киева (или палец) дотянулась до Керченского моста? (0)
Деиндустриализация и мобилизация шагают вместе (0)
"Мемориал" наградили Нобелевкой. Посмертно (0)
Нет такого закона, чтоб наказывать отказников! (6)
Муссолини такого бы не допустил (3)
Ким Чен Ын первым поздравил Путина, он раньше проснулся (0)
Принц Гарри и Элтон Джон подали в суд на Daily Mail за прослушку телефонов (1)
Кому должен - прощаю! (2)
Число бездомных украинцев в Британии увеличилось за месяц на 22% (1)
Единое пространство РПЦ и мобилизация (6)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss