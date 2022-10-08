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Московский листок

Нет такого закона, чтоб наказывать отказников!

Опубликовано 08.10.2022 в разделе комментариев 1

суд закон
Нет такого закона, чтоб наказывать отказников!

Прокуратура Пензенской области признала незаконным решение о возбуждении первого в России уголовного дела за уклонение от мобилизации, согласно разъяснениям Верховного суда России статья 328 УК РФ применяется только к уклоняющимся от призыва на срочную военную службу. 

О возбуждении первого в России уголовного дела за уклонение от мобилизации стало известно 5 октября. Его фигурантом стал житель Пензы 1990 года рождения. Дело расследовал Зареченский межрайонный следственный отдел СКР, подозреваемый отказался подписать повестку в военный комиссариат.

***

Тут не только незаконность преследования по статье 328, но и вопрос к составу преступления. Я не согласен что-либо подписывать - в чем моя вина? Сам факт подписи говорит о том, что есть выбор - подписывать или нет. Никто не может заставить гражданина поставить подпись против его воли.

Что-то недодумали правоохранители...

Но главное - это, конечно, неготовность к мобилизации (и шире - к войне) на всех мыслимых уровнях.

В нашей стране с президентом-юристом и главой Союза юристов, где каждый чих обставляется как бы юридически - и отсутствие статьи в УК, которая бы наказывала за уклонение от мобилизации!

То есть, по большому счету, не стоило бегать по заграницам - достаточно было, как парню из пензенской деревни, просто не взять повестку!

А вы говорите, тылы не готовы. Да у нас вообще что-нибудь готово? Можно посмотреть, что?..

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Жду ответа от пегой чудаковатой с рождения коровки Зорьки!
Юрист 5-го уровня написал 08.10.2022 01:07
Требую обращения к срущейся на ходу от старости и не от мира сего даунистой коровке Зорьке - председателю Конституционного суда РФ.
На каком основании нет уголовного преследования Ботоксной Крысы за то, что "нападения на Украину не будет", а оно произошло и за то, что "мобилизации не будет", а она произошла?
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