Муссолини такого бы не допустил

В Италии на досрочных парламентских выборах победила правоцентристская коалиция национал- консервативной партии «Братья Италии», набравшая более 44% голосов. Победила, имея во главе даму - Джорджию Мелони, - которую либеральные СМИ называют «продолжательницей дела Муссолини».

Среди теоретиков началась привычная суета, и как полвека назад они предсказывали неминуемую победу коммунизма, так сегодня они уже предсказали, что Восточная Европа вернется к коммунизму, а южная - к фашизму.

Давайте поговорим об этом.

Фашизм – это, когда правящая элита не народу служит, а весь народ заставляет служить себе для реализации своих планов, которые они не дают народу СВОБОДНО обсуждать. Эти планы могут быть на благо народа, а могут быть и во вред. Раньше, во времена того же Муссолини, эти планы элита как бы направляла на благо народа, сейчас фашистская элита тупая и заставляет народ служить исключительно своему благу.

Слово «фашизм» сегодня реально пугает всех, особенно при виде тупого наглого фашизма в России. Да, на самом деле в России фашизм, но проблема России в том, что во главе России, как и во всём мире, не Гитлер, и не Муссолини, а тупые и подлые маразматики. А если во главе страны тупые и подлые маразматики, то они спустят на дно государство с любым строем – хоть с коммунизмом, хоть с фашизмом, хоть с пресловутой «западной демократией».

Пять лет назад я коротко отреагировал на умничанье швейцарской прессы, сдуру сравнившей Путина (вместо которого уже выступал ансамбль артистов) с Муссолини. Тупые кукловоды этого ансамбля, ни на что, кроме копирования, не способны, и это уже тогда без очков было видно. И сравнивать кремлёвских фашистов с фашистами Италии или нацистами Германии - незаслуженно оскорблять тех же Муссолини и даже Гитлера. Да, Муссолини и Гитлер заслужили ненависть к себе и даже издевательства над собой дураков, но не до такой же степени!

Нет, ну, в самом деле, ну кто такой по сравнению с Муссолини профессиональный холуй, каким являлся даже настоящий Путин, а, тем более, играющие роль путина артисты? Или даже алкаш Ельцин? Эти «вожди» и в руководителях пивного ларька были бы пустым местом. Как их сравнивать с реальными, мощными руководителями?

С Муссолини ситуация такова, что даже в области того, что сегодня называют пиаром, его невозможно сравнивать ни с одним мировым руководителем. Кукловоды, заставляют артистов в роли Путина позировать в кимоно или на хоккейной площадке, а Муссолини реально участвовал в соревнованиях по фехтованию, плаванию, горным лыжам и конному спорту. Путины позируют на мотоцикле, а Муссолини участвовал в гонках и на мотоциклах, и на гоночных автомобилях. Путины позируют на зерноуборочном комбайне, а Муссолини, подавая пример итальянцам, в страду реально работал на уборке урожая, путины позирует в кабине самолёта, а Муссолини реально был лётчиком. Этих людей невозможно сравнивать - нынешние твари у власти хотят КЕМ-ТО КАЗАТЬСЯ (спортсменом, президентом, дайвером, рыболовом…), а те этим жили! И если бы Муссолини был рыболовом, то о нём бы не сообщали тупой бред про то, что он, дескать, два часа гонялся под водой за щукой.

Кроме того, кремлёвские твари непомерно воруют, даже не задумываясь, зачем им все эти поместья, а Муссолини всю зарплату премьер-министра Италии отдавал жене, а себя полностью отдавал работе.

Кредо сегодняшних кремлёвских сидельцев - «сладко жрать, гладко срать, жить в безопасности и развлекаться». А кредо Муссолини было «жить в опасности». Он учил:

«Жить в опасности — значит быть готовым к любой жертве, к любым действиям, ко всему, что потребуется для защиты отечества. Жизнь, как ее понимают фашисты, — это тяжелая и суровая жизнь, жизнь, полная строгой и, можно сказать, религиозной веры. Ее надо прожить со всей ответственностью и проявить при этом всю силу духа. Фашист должен презирать комфорт и удобства. Его кредо — героизм, тогда как основа буржуазной жизни — эгоизм».

Кремлёвские сидельцы разорили Россию и держатся только на продаже минеральных ресурсов.

Придя к власти в Италии в 1922 году, Муссолини превратил Италию из отсталой, аграрно-индустриальной провинции Европы в мощную индустриально-аграрную державу с развитыми самыми передовыми отраслями промышленности – авиационной, судостроительной, автомобильной. В обмен на нефть СССР перед войной покупал в Италии проекты боевых кораблей и артиллерийских орудий. Доля продукции заводов и фабрик Италии превзошла в объеме валового национального продукта долю аграрного сектора, но поистине феноменальным был скачок «опустившегося» на второе место сельского хозяйства. Муссолини осушил 7,7 миллионов гектар болот, ввел культуру риса и в производство, и в питание итальянцев, Италия из импортера продуктов питания стала их экспортером, а через 10 лет, в 1933 году в Италии был получен урожай зерновых 82 миллиона тонн. Оцените этот подвиг: 40 миллионов итальянцев под руководством Муссолини собрали этот урожай на земельных площадях Италии, меньшей по площади территории одного только региона России - Северного Кавказа. Это рекорд сбора зерновых всей бывшей Российской Империи с ее 160 миллионами населения, которая, якобы, «кормила весь мир». Это то количество зерна, которое способна вырастить в самый урожайный год только вся нынешняя Россия после 90 лет развития техники и технологии сельского хозяйства. Достижения Муссолини – это вам не удвоение ВВП нанофюрерами России за счет роста мировых цен на нефть, это реальный трудовой подвиг!

(Чтобы не тратить время на Германию, просто напомню, что нацистская Германия удваивала ВВП каждые 4 года).

Сам Муссолини, в отличие от кукловодов путина или посмешища - Медведева, - обладал не только острым умом, но еще и огромной работоспособностью, и хотя он сетовал: «Руководить итальянцами не трудно. Это невозможно», - тем не менее, на посту главы Италии Муссолини принял 130 тысяч посетителей, его письменные труды составили 34 тома. Надо понять, какие У. Черчилль имел основания, называя Муссолини «гением романского мира».

Беда фашистов Италии и Германии была в том, что вслед за революционерами, взявшими власть без гражданской войны, в этих странах к власти пришли люди, которые не боялись ответственности за итоги своего правления – той, которая висела над большевиками в СССР до 1945 года. А раз нет ответственности, то дело по силам любому кретину, и эти фашизмы быстро обюрократились – руководящие посты в партиях и государстве вместо энтузиастов начали занимать алчные дебилы, стремящиеся не родину осчастливить, а себя. А будучи тупыми, они не способны были творить, они тупо исполняли инструкции и всех заставляли это делать. Вот эта тупость и привела в конечном итоге к краху фашизмов, как она, хотя и позже, привела к краху и коммунизма.

Фашисты Италии и Германии кончили быстрее, чем большевики в СССР, поскольку там быстрее, чем в СССР, произошла замена энтузиастов на бюрократическую сволочь. Властные бюрократы этих фашистов Германии и Италии, не умея оказать пользу в конкретном, нужном стране деле, не остановили вождей в их несбыточных планах, и вместе с вождями полезли расширять свои империи, руководствуясь только желанием, а не наличием реальных возможностей. Они, разумеется, были умнее и честнее нынешних правящих дебилов России, но только и того.

Такой вот пример. Когда дебилы Кремля, разрабатывая эмблемы для силовых структур и ввели в эти эмблемы чисто фашистские символы (фасции), то мы указывали на это работникам этих служб и в ответ наткнулись на гордость российских ментов - типа «мы как эсэсовцы».

Ага! Таких, как вы, настоящие эсэсовцы гоняли сцаными тряпками!

Американец Д. Толанд написал биографию А. Гитлера, за которую получил Пулитцеровскую премию, в которой он, в частности, пишет о немецком следователе из СС Моргене: «В 1943 году Морген переводится в отдел финансовых преступлений при СД. В начале лета ему было поручено рутинное дело о коррупции в концлагере Бухенвальд. Его коменданта Карла Коха заподозрили в том, что он посылает заключенных на работы по найму и присваивает себе деньги, уплаченные нанимателями.

...Настойчивость следователя была вознаграждена. В одном из банков он нашел неопровержимое доказательство, что Кох присвоил 100 тысяч марок. Морген …изложил суть дела в докладной записке рейхсфюреру. Моргену повезло: бумага прошла через бюрократический лабиринт и привлекла внимание Гиммлера. Ко всеобщему изумлению, он дал Моргену полномочия возбудить уголовное дело против Коха, его жены и всех других, причастных к этому позорному делу.

…В июле Морген приехал в Веймар и начал новое расследование. К своему удивлению, он увидел в лагере чистоту и порядок. Заключенные выглядели здоровыми, загоревшими и откормленными. К их услугам была почта, большая библиотека и даже публичный дом, устраивались концерты, кинопросмотры и спортивные соревнования». Но этого Коха за воровство этих 100 тысяч марок нацисты всё равно расстреляли. Расстреляли!

Ну, ладно, что толку вспоминать дела давно минувших дней, когда во всём мире от бюрократизма залезшей во власть сволочи, не только установлен фашизм, но и все виды социальных организаций парализованы.

И что толку для Италии, что какая-то там баба начала прославлять Муссолини? От того, что эта Мелони поминает Муссолини, сама она ни по уму, ни по духу таким же руководителем не становится, уверен, что ещё меньше похожи на руководителей те члены её партии, что размечтались залезть на депутатские и министерские кресла. Это такие же последователи Муссолини, как и Зюганов, со своею толпой, последователь Ленина и Сталина.

А что касается возрождения фашизма в Италии, то что, кроме фашизма, должно быть в стране, в которой правящая элита не отвечает за последствия своего правления?

P.S. Меня спросили, как помочь, Александру Харчикову деньгами, я запросил его и получил ответ:

«Спасибо, товарищи!

Через Сбербанк на карту MOMENTUM R номер:

5336 6901 4030 5568

действительна по 11/22, Харчиков Александр Анатольевич.

Если не окочурюсь, то продлю в конце ноября. Мучиться надоело. В интернет только вечером на час захожу. Сколько приходиться заниматься выбиванием лекарств, катанием в диспансеры и и т. д. - дундуки во всех социальных сферах... Творческая работа на этом свете только и держит.

С уважением Александр».