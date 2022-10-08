Деиндустриализация и мобилизация шагают вместе

Вроде бы вся эта продукция в наше время (спецоперация, санкции) усилено востребована, но… Но, если смотреть на общество с научной точки зрения, то чётко видно, чтобы там не говорилось про вставание с колен, про принятие иных поз, про защиту сограждан – главным является экономика.

А для экономики российского капитализма (и не только капитализма) характерно два тренда. Во-первых, деиндустриализация,а именно, картельные сговоры в духе - мы вам даём у нас торговать, допустим, нефтью и газом, и покупать дворцы в наших столицах, а вы запускаете нас на свой рынок, да ещё зачищаете для нас пространство на нём, пуская под нож своё станкостроение и авиастроение (к примеру). И все обогащаются. Ну, кроме работников закрытых предприятий. Правда, если верить теории либерализма, эти люди остаются на улице не из-за игр и договорняков больших дядь, а из-за собственной лени и непредприимчивости.

Во-вторых, депролетаризация столиц (региональных столиц тоже частично касается). А именно, то производство, которое решено оставить в стране, тоже стараются выдавить из столиц куда-нибудь подальше. Причина? Всё очень просто. Олигархи, чиновники и прочее мегажульё живут трудом работников. Соответственно, чем дальше от них находятся эти самые работники, тем сложнее работникам поставить вопросы об адекватной оплате труда — прямо, грубо и лично (благо исторический опыт есть, и не только в России).

Такая система, когда «элита» живёт в «капитолии», а работники по разным «дистриктам» (в пригородах, а лучше в регионах, подальше от «капитолия»), политкорректно называется постиндустриальным обществом.

Сначала в провинцию с завода Чернышёва перевели изготовление двигателей для истребителей, оставили двигатели для военных вертолётов, самолетов (Илов 112 и 114).Также на предприятии находится опытное производство беспилотников группы "Кронштадт" (которых на фронте как бы не хватает).

А в 2021-м году «Ростех» за 11 млрд рублей продал всю территорию Завода имени Чернышёва некой конторе MR Group – ООО «С-девелопмент». Под крайне нужный для обороны РФ проект – коммерческую застройку. ТАДАМ!!!!

Впрочем, было объявлено, что само предприятие не сгинет, а будет перемещено на площадку ОДК – ПК "Салют". В настоящий момент (октябрь 2022 г.) на «Салюте» для этого строится новый корпус. Ну, а на территории Завода имени Чернышёва уже потихоньку идёт вырубка деревьев. Работникам также было объявлено, что они переводятся на «Салют». Людям обещают в первый год 3 тринадцатых зарплаты, компенсацию питания и проезда.

Выражают желание перевода далеко не все работники. Причина проста. Завод Чернышёва находится на окраине Москвы, значительная часть работников живёт в ближайшем к нему секторе Подмосковья. А «Салют» тоже близко к окраине, но это противоположный сектор Москвы. Так что дорога и, соответственно, рабочий день удлиняются минимум на час-полтора в один конец.

Впрочем, все и не нужны. По имеющейся у работников информации — из пяти тысяч, работающих на Чернышёва, на «Салют» хотят перевести от половины до трети. Остальных на улицу. Из оборудования на «Салют» переводится примерно треть самого нового. Остальное списывается.

Встаёт вопрос — насколько целым это оборудование доедет. Всем имеющим отношение к промышленности известно, что высокоточное оборудование, перевезённое с места на место, может начать работать, а может и не начать. Известная поговорка «один переезд - это половина пожара» к промышленности тоже относится.

Взамен старого оборудования собираются докупить новое. И тут у автора материала вопрос. Он, наверно, чего-то не понимает. Во-первых, не понимает, где будет покупаться оное новое оборудование. Насколько ему известно - отечественное станкостроение за годы интеграции в мировую экономику малость подужалось. Точнее, совсем не малость. Что с большинством зарубежных поставщиков – все знают.

Ну, ладно, допустим, купить, всё-таки, могут. Но зачем уничтожать старое оборудование? Насколько автору материала известно, России сейчас абсолютно нужны и боевые машины и гражданская авиация. Может, лучше развернуть ещё одно производство? Выпуск нужных родине изделий увеличить? Не рациональнее так? Впрочем, есть мнение, что программа депролетаризации столицы значит для наших властей гораздо больше, чем выигрыш или проигрыш конкретной спецоперации. Как никак политическая конъюнктура меняется, стороны конфликтов меняются, а вот желание воров жить подальше от обворованных – ВЕЧНО!