Рука Киева (или палец) дотянулась до Керченского моста?

Цистерна с топливом загорелась на Крымском мосту, движение по нему остановлено. По данным экстренных служб Крыма, движение поездов по транспортному переходу через пролив также приостановлено.

Судоходные арки не повреждены. О причинах и последствиях говорить рано. Ведутся работы по тушению пожара.

Как сообщила ФГУП "Крымская железная дорога", локомотив с частью вагонов грузового состава, в котором произошло возгорание, выведен с Крымского моста в Керчь.

Власти обсуждают возможность запуска паромной переправы.

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На видео видно, что горит не одна цистерна, а несколько. Обрушился пролет автомобильной нитки моста.

https://t.me/rian_crimea/17788

В общем, не ракета. Но будум откровенны - стальная цистерна просто так не загорается.

Я уже много лет говорю об украинском терроризме, но всем плевать. И сколько можно работать Кассандрой? Начальство же говорит - загорелась цистерна, значит загорелась. Сама. Цистерна.

Украинские власти давно говорят о необходимости разрушения Керченского моста как важнейшем факторе незалежности и перемоги.

Правда, разрушить такой мост пока не в силах. Антоновский мост под Херсоном уж долбят-долбят, даже пресловутыми "Хаймарсами", а он стоит, только полотно ремонтировать нужно все время.

А Керченский мост куда массивней и куда дальше от позиций ВСУ.

Военная и техническая целесообразность разрушения моста сомнительна. Но идейная и пропагандистская - очевидна: "Выколю себе глаз, нехай у тещи зять будет кривой!"

Так что "подарок" на день рождения Путину получился, и почти вовремя... "Второй день пьем ваше здоровье!"

Жалко, метро в Крыму нет, а то можно было бы...

Анатолий Баранов