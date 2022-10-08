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Московский листок

Рука Киева (или палец) дотянулась до Керченского моста?

Опубликовано 08.10.2022 в разделе комментариев 0

украина крым рф мост
Рука Киева (или палец) дотянулась до Керченского моста?

Цистерна с топливом загорелась на Крымском мосту, движение по нему остановлено. По данным экстренных служб Крыма, движение поездов по транспортному переходу через пролив также приостановлено.

Судоходные арки не повреждены. О причинах и последствиях говорить рано. Ведутся работы по тушению пожара. 

Как сообщила ФГУП "Крымская железная дорога", локомотив с частью вагонов грузового состава, в котором произошло возгорание, выведен с Крымского моста в Керчь. 

Власти обсуждают возможность запуска паромной переправы.

***

На видео видно, что горит не одна цистерна, а несколько. Обрушился пролет автомобильной нитки моста.

https://t.me/rian_crimea/17788

В общем, не ракета. Но будум откровенны - стальная цистерна просто так не загорается. 

Я уже много лет говорю об украинском терроризме, но всем плевать. И сколько можно работать Кассандрой? Начальство же говорит - загорелась цистерна, значит загорелась. Сама. Цистерна.

Украинские власти давно говорят о необходимости разрушения Керченского моста как важнейшем факторе незалежности и перемоги.

Правда, разрушить такой мост пока не в силах. Антоновский мост под Херсоном уж долбят-долбят, даже пресловутыми "Хаймарсами", а он стоит, только полотно ремонтировать нужно все время.

А Керченский мост куда массивней и куда дальше от позиций ВСУ. 

Военная и техническая целесообразность разрушения моста сомнительна. Но идейная и пропагандистская - очевидна: "Выколю себе глаз, нехай у тещи зять будет кривой!"

Так что "подарок" на день рождения Путину получился, и почти вовремя... "Второй день пьем ваше здоровье!"

Жалко, метро в Крыму нет, а то можно было бы...

Анатолий Баранов



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