Ув. Незыгарь транслирует возрастающее недовольство (https://t.me/russica2/48748) высшей власти (Совбеза России) российским олиагрхатом и финансовым блоком правительства.

Так, «непонятна позиция финансового блока правительства, который отказывается рассматривать инициативу ввести на сверхдоходы физических лиц прогрессивный «мобилизационный» налог, гарантирующий стабильные закупки амуниции и снаряжения для мобилизованных, а также покрывающий затраты на создание и производство оружия».

Однако это ничто, если сравнить украинских и российских олигархов. Первые нанимают «сотни бывших и действующих военнослужащих НАТО», закупают десятки беспилотников, тысячи единиц стрелкового вооружения, боеприпасов и тактических комплектов обмундирования.

Вторые направляют на помощь Украине 150 млн евро (Фридман-Авен), отказывают в помощи формирующимся добровольческим частям (Дерипаска), обеспечивают освобождение из плена британских наемников-снайперов, на счету которых немало жизней российских солдат, заявляя, что направят средства от проданной зарубежной собственности «украинцам, пострадавшим от войны» (Абрамович).

Особняком стоит Мордашов. Повторяя (естественно, без линка) часть моего поста (https://t.me/antiskrepa/14251) о приобретении в 1993 г. контроля над Череповецким меткомбинатом за 76 тыс рублей - $70 по тогдашнему курсу, Незыгарь сообщает, что Мордашов «намерен передать доли в своих активах в трасты, прибыль от которых будет направляться в ООН с последующим расходованием на «ликвидацию последствий вооруженного конфликта в Украине»; такая сделка позволит получить ООН около $1 млрд, заработанных на эксплуатации российских природных богатств и рабочей силы».

Детали, конечно перевраны, точная информация здесь (https://argumenti.ru/opinion/2022/10/792798), но в целом натив верный: российские олигархи в лучшем случае коллаборационисты, в худшем – предатели.

Лишить олигархов активов несложно, достаточно признать результаты «залоговых аукционов» ничтожными, основания есть, а в случае Мордашова – возбудить уголовно дело по признакам мошенничества с арестом его активов в качестве обеспечительной меры. Причем, речь отнюдь не о жульнической приватизации ЧМК.

Сделать это никакого труда не составляет, если бы не одно «но». «В России, - как говорил бывший директор Интерпола (http://www.compromat.ru/page_15428.htm?ysclid=l8vmymjgqw874802954), - миллиардеры назначенные». Кем – непонятно, однако пацанское чистоплюйство власти может привести к тому, что «назначенные миллиардеры» вместе с украинцами эту самую власть похоронят.