Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

В лучшем случае коллаборационисты, в худшем - предатели

Опубликовано 08.10.2022 автором Дарья Митина транслирует Никиту Кричевского в разделе комментариев 0

экономика деньги
В лучшем случае коллаборационисты, в худшем - предатели
Ув. Незыгарь транслирует возрастающее недовольство (https://t.me/russica2/48748) высшей власти (Совбеза России) российским олиагрхатом и финансовым блоком правительства.
 
Так, «непонятна позиция финансового блока правительства, который отказывается рассматривать инициативу ввести на сверхдоходы физических лиц прогрессивный «мобилизационный» налог, гарантирующий стабильные закупки амуниции и снаряжения для мобилизованных, а также покрывающий затраты на создание и производство оружия».
 
Однако это ничто, если сравнить украинских и российских олигархов. Первые нанимают «сотни бывших и действующих военнослужащих НАТО», закупают десятки беспилотников, тысячи единиц стрелкового вооружения, боеприпасов и тактических комплектов обмундирования.
 
Вторые направляют на помощь Украине 150 млн евро (Фридман-Авен), отказывают в помощи формирующимся добровольческим частям (Дерипаска), обеспечивают освобождение из плена британских наемников-снайперов, на счету которых немало жизней российских солдат, заявляя, что направят средства от проданной зарубежной собственности «украинцам, пострадавшим от войны» (Абрамович).
 
Особняком стоит Мордашов. Повторяя (естественно, без линка) часть моего поста (https://t.me/antiskrepa/14251) о приобретении в 1993 г. контроля над Череповецким меткомбинатом за 76 тыс рублей - $70 по тогдашнему курсу, Незыгарь сообщает, что Мордашов «намерен передать доли в своих активах в трасты, прибыль от которых будет направляться в ООН с последующим расходованием на «ликвидацию последствий вооруженного конфликта в Украине»; такая сделка позволит получить ООН около $1 млрд, заработанных на эксплуатации российских природных богатств и рабочей силы».
 
Детали, конечно перевраны, точная информация здесь (https://argumenti.ru/opinion/2022/10/792798), но в целом натив верный: российские олигархи в лучшем случае коллаборационисты, в худшем – предатели.
 
Лишить олигархов активов несложно, достаточно признать результаты «залоговых аукционов» ничтожными, основания есть, а в случае Мордашова – возбудить уголовно дело по признакам мошенничества с арестом его активов в качестве обеспечительной меры. Причем, речь отнюдь не о жульнической приватизации ЧМК.
 
Сделать это никакого труда не составляет, если бы не одно «но». «В России, - как говорил бывший директор Интерпола (http://www.compromat.ru/page_15428.htm?ysclid=l8vmymjgqw874802954),  - миллиардеры назначенные». Кем – непонятно, однако пацанское чистоплюйство власти может привести к тому, что «назначенные миллиардеры» вместе с украинцами эту самую власть похоронят.


Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Испытываете ли вы счастье от вхождения в РФ новых территорий?:
Результаты
Интернет-ТВ
Ким Чен Ын первым поздравил Путина, он раньше проснулся
Ким Чен Ын первым поздравил Путина, он раньше прос...
07.10.2022
Полный Делягин N 50
Полный Делягин N 50
24.09.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
В лучшем случае коллаборационисты, в худшем - предатели (0)
Рука Киева (или палец) дотянулась до Керченского моста? (2)
Деиндустриализация и мобилизация шагают вместе (0)
"Мемориал" наградили Нобелевкой. Посмертно (1)
Нет такого закона, чтоб наказывать отказников! (6)
Муссолини такого бы не допустил (2)
Ким Чен Ын первым поздравил Путина, он раньше проснулся (0)
Принц Гарри и Элтон Джон подали в суд на Daily Mail за прослушку телефонов (0)
Кому должен - прощаю! (0)
Число бездомных украинцев в Британии увеличилось за месяц на 22% (0)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss