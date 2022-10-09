Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Украина действительно преподнесла подарок Путину

Опубликовано 09.10.2022 в разделе комментариев 0

украина терроризм рф мост
Украина действительно преподнесла подарок Путину

Как видим, первый шок от взрыва на Керченском мосту прошел, и в сухом остатке две вещи: доказанный украинский терроризм и не слишком-то большие проблемы с собственно мостом.

Для начала - мост. Это очень большое, я бы сказал, колоссальное сооружение, разрушить которое, вероятно, вообще невозможно. Но ущерб нанести - можно.

Все ждали ракеты, а "прилетел" грузовик со взрывчаткой. В грузовике помещается много, взрыв оказался такой силы, что снесло ферму моста в автомобильной части и загорелись цистерны с топливом в железнодорожной.

Разные эксперты с утра прогнозировали, что мост выведен из строя надолго, что Крым отрезан от материка, в только части ВСУ выйдут к морю в районе Мелитополя (от которого до моря еще 100 километров).

Ну и сотрудник офиса президента Украины Подоляк уже отметился, заявив, что "это только начало"... А что потом? Больница, как в Буденновске? Школа как в Беслане?

Но вот к вечеру сообщение - железнодорожное сообщение восстановлено, моя мама, у которой билет на 11-е, может спокойно ехать. В реверсивном режиме осуществляется движение и по автомобильной части моста.

Кстати, с обеих сторон моста оборудованы мощные пропускные пункты, со спецтехникой, досмотровыми площадками и т.п. Но досмотр автомобилей осуществлялся до сего дня выборочно и очень поверхностно (сам свидетель). Как-то в голову никому не приходило, что Украина решит выстрелить себе в ногу, организовав полноценный теракт...

Хотя ждать следовало. Сдерживающих мотивов давно нет: ну с чего они взорвали Дарью Дугину? А сильно раньше - зачем разбрасывали армейские мины-ловушки по Ростову-на-Дону? Там длиный список "подвигов"...

И вот - простой, даже примитивный теракт с использованием груженой взрывчаткой машины. Можно сказать, классика жанра. От диверсии отличается тем, что происходит не на военном, а на сугубо мирном объекте, с жертвами среди мирного населения.

Правда, от нового главного редактора "Новой" некоего г-на Мартынова вчера услыхал, что Керченский мост является-де "законной целью": построен на территории, которую Украина считает своей, без согласования и разрешения со стороны Украины...

Ну так за 8 лет в Крыму много чего построили. Детские сады и школы, санатории и больницы, весь городской транспорт заменили полностью - не согласовав с Киевом. Ну и подвижной состав весь полностью принадлежит не "Укразализнице", а РЖД... Все это, надо понимать, "законные цели"?

Это не говоря о тех троих, что проезжали мимо в момент взрыва - их тела как раз сейчас извлекают со дна пролива. "Законные цели"...

Ну и водитель грузовика - это всегда большая проблема, найти камикадзе, который не сдрейфит в последний момент. 

Впрочем, в сегодняшней Украине, охваченной массовой патриотической истерией, найти бойца-самоубийцу, полагаю, не сложней, чем в императорской Японии. Полагаю, 999 японцев из тысячи как все нормальные люди посылали своего императора куда подальше к японской матери с предложением отдать жизнь без вариантов. Но один из тысячи соглашался, и при значительном населении островов найти подходящих героев не составляло большого труда. А чем украинцы хуже японцев? Да может, еще и лучше.

Но как это выглядит сегодня со стороны просвещенных европейцев? 

А если водителя использовали втемную, так и еще хуже...

В общем, терроризм - это на сегодня не просто плохо, а очень плохо. Особенно терроризм государственный.

А Путин теперь выходит, не агрессор и оккупант, а настоящий борец с терроризмом. И крыть нечем. И поставки вооружений террористам - ни в какие ворота...

Дорогостоящий ремонт моста, полагаю, не такая уж большая цена за смену ролей в этом затянувшемся шоу 95-го квартала.

А.Б.

PS. Про японцев. Потерпев поражение во Второй мировой войне, они превратились в преуспевающую державу, заметно обогнавшую по уровню жизни своих победителей.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 3
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Испытываете ли вы счастье от вхождения в РФ новых территорий?:
Результаты
Интернет-ТВ
Ким Чен Ын первым поздравил Путина, он раньше проснулся
Ким Чен Ын первым поздравил Путина, он раньше прос...
07.10.2022
Полный Делягин N 51
Полный Делягин N 51
08.10.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Украина действительно преподнесла подарок Путину (0)
Сперва предательство, а потом воля и мужество (0)
Полный Делягин N 51 (0)
В лучшем случае коллаборационисты, в худшем - предатели (3)
Рука Киева (или палец) дотянулась до Керченского моста? (47)
Деиндустриализация и мобилизация шагают вместе (6)
"Мемориал" наградили Нобелевкой. Посмертно (4)
Нет такого закона, чтоб наказывать отказников! (13)
Муссолини такого бы не допустил (5)
Ким Чен Ын первым поздравил Путина, он раньше проснулся (0)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss