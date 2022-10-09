Украина действительно преподнесла подарок Путину

Как видим, первый шок от взрыва на Керченском мосту прошел, и в сухом остатке две вещи: доказанный украинский терроризм и не слишком-то большие проблемы с собственно мостом.

Для начала - мост. Это очень большое, я бы сказал, колоссальное сооружение, разрушить которое, вероятно, вообще невозможно. Но ущерб нанести - можно.

Все ждали ракеты, а "прилетел" грузовик со взрывчаткой. В грузовике помещается много, взрыв оказался такой силы, что снесло ферму моста в автомобильной части и загорелись цистерны с топливом в железнодорожной.

Разные эксперты с утра прогнозировали, что мост выведен из строя надолго, что Крым отрезан от материка, в только части ВСУ выйдут к морю в районе Мелитополя (от которого до моря еще 100 километров).

Ну и сотрудник офиса президента Украины Подоляк уже отметился, заявив, что "это только начало"... А что потом? Больница, как в Буденновске? Школа как в Беслане?

Но вот к вечеру сообщение - железнодорожное сообщение восстановлено, моя мама, у которой билет на 11-е, может спокойно ехать. В реверсивном режиме осуществляется движение и по автомобильной части моста.

Кстати, с обеих сторон моста оборудованы мощные пропускные пункты, со спецтехникой, досмотровыми площадками и т.п. Но досмотр автомобилей осуществлялся до сего дня выборочно и очень поверхностно (сам свидетель). Как-то в голову никому не приходило, что Украина решит выстрелить себе в ногу, организовав полноценный теракт...

Хотя ждать следовало. Сдерживающих мотивов давно нет: ну с чего они взорвали Дарью Дугину? А сильно раньше - зачем разбрасывали армейские мины-ловушки по Ростову-на-Дону? Там длиный список "подвигов"...

И вот - простой, даже примитивный теракт с использованием груженой взрывчаткой машины. Можно сказать, классика жанра. От диверсии отличается тем, что происходит не на военном, а на сугубо мирном объекте, с жертвами среди мирного населения.

Правда, от нового главного редактора "Новой" некоего г-на Мартынова вчера услыхал, что Керченский мост является-де "законной целью": построен на территории, которую Украина считает своей, без согласования и разрешения со стороны Украины...

Ну так за 8 лет в Крыму много чего построили. Детские сады и школы, санатории и больницы, весь городской транспорт заменили полностью - не согласовав с Киевом. Ну и подвижной состав весь полностью принадлежит не "Укразализнице", а РЖД... Все это, надо понимать, "законные цели"?

Это не говоря о тех троих, что проезжали мимо в момент взрыва - их тела как раз сейчас извлекают со дна пролива. "Законные цели"...

Ну и водитель грузовика - это всегда большая проблема, найти камикадзе, который не сдрейфит в последний момент.

Впрочем, в сегодняшней Украине, охваченной массовой патриотической истерией, найти бойца-самоубийцу, полагаю, не сложней, чем в императорской Японии. Полагаю, 999 японцев из тысячи как все нормальные люди посылали своего императора куда подальше к японской матери с предложением отдать жизнь без вариантов. Но один из тысячи соглашался, и при значительном населении островов найти подходящих героев не составляло большого труда. А чем украинцы хуже японцев? Да может, еще и лучше.

Но как это выглядит сегодня со стороны просвещенных европейцев?

А если водителя использовали втемную, так и еще хуже...

В общем, терроризм - это на сегодня не просто плохо, а очень плохо. Особенно терроризм государственный.

А Путин теперь выходит, не агрессор и оккупант, а настоящий борец с терроризмом. И крыть нечем. И поставки вооружений террористам - ни в какие ворота...

Дорогостоящий ремонт моста, полагаю, не такая уж большая цена за смену ролей в этом затянувшемся шоу 95-го квартала.

А.Б.

PS. Про японцев. Потерпев поражение во Второй мировой войне, они превратились в преуспевающую державу, заметно обогнавшую по уровню жизни своих победителей.