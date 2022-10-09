Сперва предательство, а потом воля и мужество

Читая постоянно газету "Правда" возникает такая мысль, что особенно первые полосы газеты - это чистая пропаганда мало что говорящая о правде. Коммунисты выступающие на пленарных заседаниях думы постоянно печатают тексты выступлений. В газете № 109 появилось выступление в думе Геннадия Андреевича под заголовком "Проявить волю и мужество". Всем гражданам особенно рабочему человеку, пенсионерам понятно, что в стране кризис практически с тех пор как во власть пришёл Горбачёв. До 1991 года страна жила прошлым Советского Союза. А потом начался открытый разгром экономики в том числе и армии.

Выступает в думе лидер КПРФ. "Хочу вас всех поздравить с историческим событием. В год 100 - летия образования СССР и 350 - летия со дня рождения Петра первого, заложившего основы великой российской государственности, нас прибыло". Надо бы добавить к сказанному: но мы развалили великое государство, что катастрофически повлияло на политику всего мира. "Мы восстанавливаем то, что потеряли в 1991 году, когда предательски, вопреки воле народа, была разрушена великая Советская держава" и в 1996 году когда можно было восстановить Союз или хотя бы сохранить экономику России". Он имел ввиду присоединение Крыма. Но ведь Крым потеряли не в 1991 году, а в 1954 . В 1991 году вы потеряли Советский Союз и молча с этим согласились. Но вы и сейчас согласны с ликвидацией Союза, благодарите президента за всё что он делает.

И далее продолжает в таком же духе. "Я хочу поклониться мужеству тех, кто сражался за Русский мир в Донбассе, в Запорожской и Херсонской областях. Хочу поблагодарить нашу команду, которая все эти годы руководствовалась одним принципом: - всё для Русского мира и нашей победы". А что разве сейчас не сражаются за Донбасс и области? И что это за ваша команда и кто о ней знает, но главное чем она занималась? "Всё для Русского мира и нашей победы" - ни о чём не говорит. Вы про... Советский Союз, вы не принимаете никакого участия в освобождении Украины от нацистов и бандеровцев, за исключением говорильни.

"Наше министерство обороны, Верховный главнокомандующий и все, кто отвечает за безопасность, должны понимать, что отныне любой обстрел российских территорий приобретает уже качественно иной смысл". А при чём здесь смысл? ВСУ как бомбили республики и области так и продолжают бомбить. "И для этого у наших вооружённых сил есть всё необходимое, чтобы защитить свою территорию". Но ведь обстрелы стали более интенсивнее и Украина нацелилась бомбить даже Крым. Ждут от США дальнобойное вооружение.

"Я считаю, что директива, которую дал президент 24 февраля в связи с объявленной специальной военной операцией, - защитить Русский мир, избавить Европу от нацизма и диктата англосаксов - должна быть полностью выполнена в кратчайшие сроки". На счёт Европы президент ничего не говорил. И кратчайшие сроки уже давно прошли и специальная операция перешла в полномасштабную войну и это до вас никак не доходит. Даже корреспонденты говорят о войне.

Почти в каждой статье лидер КПРФ рассказывает об Отечественной войне, в которой принимали участие родственники Геннадия Андреевича. Редко найдётся семья, которая не принимала участие в той войне. Думаю сейчас не время вспоминать кто и где погибли или остались в живых.

Меня заинтересовала довольно сильно одна его фраза. "И я, как человек, который воспитывался на послевоенной Орловщине, где почти восемьсот братских захоронений, где все народы великой Советской державы ломали хребет фашистскому зверю, впитал ненависть ко всему, что связано с этой подлой идеологией". А вот через 77 лет не можете сломать хребет бывшей советской республике, где зарождается фашизм и национализм рядом с нашей границей.

"Я считаю, что все мы должны сейчас приложить гигантские усилия, чтобы остановить его новое нашествие, открыто организованное американцами". А в чём Геннадий Андреевич видит "приложить гигантские усилия"? Что должны сделать и кто? Судя по передаче, которую вел В.Соловьёв 4 - го октября операция была не подготовлена. Не зря отстранили генерала, который командовал обеспечением войск материальными ценностями. Мобилизованные солдаты сами за свои деньги должны покупать экипировку. Родители призывников перемоют косточки некоторым армейским "товарищам". Даже Зюганов пишет, что солдаты покупают портянки. А Соловьёв говорит, что некоторые бронежилеты выросли в цене в 1400 раз. Вот это армия? Зачем сократили срок службы и саму армию? Думали, что перейдя в капитализм в России не останется врагов? Капитализм воюет с момента появления. Такова природа капитализма. Сильный подбирает слабых.

Геннадий Андреевич совсем потерял берега. По поводу взрывов на газопроводе пишет: "Так что надо не удивляться, а быть готовыми к любым провокациям". Если вы не готовы даже призывников обеспечить портянками, то что говорить о такой провокации, как взрывы труб газопроводов. Почесал языком перед депутатами, которые его не слушают и со спокойной совестью в насиженное депутатское кресло. Работа сделана можно и расслабиться.

Далее стоя за депутатской трибуной рассказывает о том, как он с Кобзоном занялись детьми с Донбасса. Организовали для них пионерский лагерь, показали Красную площадь, Кремль и так далее. В кризис самая настоящая работа для оппозиционера - коммуниста Зюганова. На Донбассе погибают люди, а он показывает Красную площадь. Мероприятие стоящее, но в думе есть женщины, надо было детей поручить им, а самому, как трижды бывшему военному заняться армией, военкоматами. Хорошо увиливаете от мужской работы. Блицкриг не получился, 7 месяцев толчёмся на двух республиках, которые так полностью и не освобождены от националистов.

Хвалить себя перед Госдумой , а потом печатать в газете последнее дело для политика. Пусть народ оценит работу политика. И продолжает: "Вместе с нашей большой командой - Мельниковым, Кашиным, Афониным, Новиковым, Савицкой - мы организовали мощный поход против натовских учений с тяжёлым вооружением на Волге, под Нижним Новгородом и главное а после обнулили президентский срок. Натовцы устроили учения непосредственно на Украине и не только с вооружением, но и открыли лаборатории по производству отравляющих веществ. Не забывает напомнить об организации конвоя на Донбасс, о том, что вернулись территории в страну, которая выиграла сражения под Красным знаменем Победы. Однако забыл напомнить, о том, что страна, которая была ликвидирована под знаменем предателей. Но при этом пытается доказать, что Советский Союз был и остаётся нашей общей гордостью. А где он Союз и кто его прос?... Рядом со статьёй печатает 32 лозунга к мнимой акции 4 октября. Была ли акция в этот день и кто о ней знает?