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Московский листок

Полный Делягин N 51

Опубликовано 08.10.2022 в разделе комментариев 0

#госдума #социалза #делягин

Еженедельный обзор новостей от депутата Государственной думы, президента Союза профсоюзов России Михаила Делягина.

#Госдума, #СоциалЗа, #Делягин



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