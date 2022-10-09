6 октября на российские экраны вышел фильм немки Кати фон Гарнье «Флай: танец свободы» - попытка сплавить воедино суперактуальную ныне тему социальной реабилитации девиантной молодёжи через творчество и так называемое «танцевальное кино» - о том, как молодёжная субкультура уличных танцев помогает социализироваться и найти своё место в жизни. Катя фон Гарнье - одна из главных немецких мастеров социального кино о молодёжи, попавшей в трудную жизненную ситуацию.

Съёмки фильма начинались в 2019 году, застопорились из-за ковида, и в итоге француз Эммануэль Курколь выстрелил раньше своим «Триумфом» со схожим сюжетом - благодаря той же самой прокатной компании «Про: взгляд» мы имели возможность увидеть его в прошлом году. Только у Курколя заключенные образуют театральную труппу, а у фон Гарнье - танцевальный коллектив. Можно копнуть глубже и вспомнить голливудские «Шаг вперёд» (2006) Энн Флетчер и «Держи ритм» (2006) Лиз Фридлендер с неподражаемым Антонио Бандерасом в роли учителя танцев, окормляющего хулиганствующих тинейджеров, но в данном случае очевидно, что Катя фон Гарнье переосмысливает свой же собственный фильм «Бандитки» четвертьвековой давности - 25 лет назад блестящее актёрское трио Ясмины Табатабаи, Николетт Кребиц и Кати Риман рассказывало историю трех женщин-заключенных, создавших рок-группу. Сегодня все три актрисы появляются и во «Флай: танец свободы». Табатабаи играет битую жизнью мигрантку из Ливана, в прошлом чемпионку по стрит-дансу, оставившую танцы из-за обилия физических и моральных травм и получившую шанс тряхнуть стариной на тренерской работе, обучая оступившуюся молодежь и танцам, и совместному противостоянию жизненным невзгодам. Приглашает её поработать в тюрьме неравнодушная и напористая соцработница в исполнении Николетт Кребиц. А Катя Риман играет адвокатессу, уговорившую свою молоденькую подзащитную Бекс (в её роли неимоверна хороша тонкая и чувственная Свенья Юнг) посещать занятия по тюремному брейку и хип-хопу.

Таким образом, сюжет киноновинки оригинальностью не отличается, но все эти референсы тем не менее не делают его избитым: у каждого времени свои танцы и свои тюрьмы, а возвращение с социального дна в нормальную жизнь - вечная тема. И тем не менее, избежать заштампованности Кате фон Гарнье не удается - обитатели берлинской тюрьмы подобраны по принципу Ноева Ковчега всех понемножку - афроамериканец с шоколадным оттенком кожи, неизменный араб - дитя семейного криминального клана, латиноамериканка, загремевшая за наркоту, до кучи обязательные представители жёлтой расы - японка с непонятной историей и парень из Гонконга, ну и, конечно, как же без белокурых бестий-немцев для межрасового баланса. Кроме главной героини Бекс, которую совместные танцы сближают с шоколадного цвета Джеем (в исполнении чемпиона мира по хип-хопу Бена Уихерта), все остальные образы крайне схематичны, до пунктирной невнятности - прорисовка героев у фон Гарнье уступает, например, системе образов у француза Курколя - в «Триумфе» каждый герой - личность, во «Флае….» - невнятный контур.

Как невнятны образы героев, так же непонятны жизненные траектории каждого, и в этом драматургия фильма фон Гарнье тоже уступает французскому «Триумфу». Если у Курколя акцент делается на воспитании, социальной реабилитации и адаптации социальных изгоев, то фильм фон Гарнье получился чисто зрительским, а социальная дидактика играет явно подчинённую роль. Единственное, что вызывает неподдельный восторг - чувственная красота и захватывающее волшебство самих танцев, поставленных личным хореографом Мадонны Яманом Окуром и постановщиком танцев Cirque du Soleil Филиппом Чбибом «Пакманном». Танцевальную массовку поручили всемирно известной стрит-данс-группе Flying Steps, и это зрелище, уверена, восхитит даже самого равнодушного к пластическим искусствам зрителя (такого, как я, например).

Виртуозный танец, смешение снов с явью, сочетание колорита берлинских улиц со стихией воды из грёз главной героини, мучающейся видениями и комплексом вины за совершённое ДТП, - всё это выводит картину из реалистического жанра, превращая в символистическую музыкальную сказку с хорошим концом - борьба оступившихся маргиналов с городской бюрократией заканчивается их победой: они получают возможность создать городской театр танца, победив всех перспективных претендентов на урбанистическом конкурсе. В общем, весь актуальный набор европейской повестки - мультикультурализм, толерантность, социальная реабилитация, межрасовые отношения, хип-хоп и урбанина, но всё перекрывает эстетическое наслаждение виртуозной хореографией и безграничными возможностями человеческого тела.

Уже в прокате!