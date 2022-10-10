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Московский листок

Украина взрывает мосты

Опубликовано 10.10.2022 в разделе комментариев 0

украина европа война киев
Украина взрывает мосты

Председатель Госпогранкомитета Белоруссии Анатолий Лаппо заявил, что украинцы взорвали почти все пограничные мосты и заминировала дороги. 

По его словам, на дорогах украинцы в три ряда ставят противотанковые мины. При этом с украинской стороны на границу выходят не пограничники, а территориальная оборона. Wелятся в наших пограничников, иногда стреляют в воздух, ведется постоянная воздушная разведка.

Ранее Анатолий Лаппо сообщал, что польские пограничники постоянно создают провокации на границе с Белоруссией и предупредил о возможном ответе на это. 

Лукашенко также заявлял, что Украина постоянно проводит провокации на украинско-белорусской границе. 

***

Неприятное чувство, что скоро число участников украино-российского конфликта станет больше.

Основные поставки на Украину вооружений и военной техники идут с территории Польши и Словакии. Перерезать эти каналы проще всего из Беклоруссии. Но навряд ли восточноевропейские страны останутся безучастными и не нанесут ответный удар по Белоруссии.

А дальше - уже мировая война...

А.Б.



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