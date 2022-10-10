Пока одни воюют, другие тратят бюджетные средства на отдых и развлечения.

"Самое страшное для любого государства - это предатели среди верхушки власти, готовые на все ради достижения собственных интересов."

Т. Рузвельт

«Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в беседе с журналисткой Наданой Фридрихсон рассказал о том, как проходит в стране частичная мобилизация.

"Есть истинный патриотизм, есть человеческие эмоции, есть стандартное раздолбайство. Но главное, что страна объединилась для защиты наших людей и Отечества", - подчеркнул Медведев».

К сожалению, можно и нужно говорить не только о простом раздолбайстве, но и об откровенной коррупции, если не откровенном предательстве со стороны некоторых должностных лиц в Российской Федерации, многие из которых входят в правящий клан Дмитрия Медведева.

Ярким примером этому могут служить недавние события, произошедшие в Приморском крае.

Я не буду даже писать о том, что сын губернатора Приморского края Олега Кожемяко, молодой человек мобилизационного возраста Никита Кожемяко в армию не призван и призван не будет, хотя не попадает ни под какие отсрочки и льготы, просто руководит бизнесом своей семьи, возглавляет компании своего отца.

Есть и другие примеры.

Взять того же Алексея Кудрявцева, директора национального парка «Бикин», депутата Думы Пожарского района Приморского края, члена партии «Единая Россия».

Данный молодой человек, повестку из военкомата получил, но призван не был. За него сильно похлопотали министр юстиции Константин Чуйченко и губернатор Олег Кожемяко.

Дело в том, что данные чиновники на паях с беглым Анатолием Чубайсом решили построить себе на заповедных территориях национального парка близ поселка Ульма добротную такую базу отдыха, чтобы было где поправить здоровье после тяжелых чиновничьих будней. А смотрящим за строительством назначили Алексея Кудрявцева.

А для данных чиновников личные интересы куда важнее защиты интересов России.

И вместо господина Кудрявцева по мобилизации в войска отправили местного участкового, в ведении и под охраной которого находятся пять удаленных от цивилизации лесных населенных пунктов с общей численностью населения около полутора тысяч человек. Призвали в армию и многих местных охотников, представителей коренных малочисленных народов, чьи семьи остались теперь без кормильцев.

А в прошлую субботу призванных по мобилизации жителей Пожарского района Приморья должен был проинспектировать, дать последние наставления губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Мероприятие запланировали на первую половину дня, будущие защитники Отечества усиленно тренировались не только на учебных местах и спортивных площадках, но и разучивали ответные речи, приветствия губернатору и руководству страны. Понаехали журналисты региональных и местных СМИ. В районных центр Лучегорск стянулись семью мобилизованных.

Но… Губернатор не прилетел. Он прилетел, но не в Лучегорск, где его на улице до самого вечера ждали мобилизованные защитники отечества, а на Ульму, проверить, как идет строительство базы отдыха. Да там и остался. Охота… Рыбалка… Какие к черту речи, прощания и обещания.

И его нисколько не расстроило то обстоятельство, что его ждали тысячи приморцев, сотни защитников нашей Родины, которым после отъезда Олега Кожемяко обещали встречу с родными и близкими перед отправкой в зону спецоперации.

А ведь этот полет Олега Кожемяко оплачивался из приморкого краевого бюджета. Когда тот же Кожемяко всячески призывает экономить бюджетные средства, которые необходимы для нашей победы.

Плевать господину губернатору и на Родину, и на приморцев, для него главное – свои собственные интересы соблюсти.

Зато на всех местных телеканалах ежедневно крутят ролики о его великом «патриотизме» руководителя Приморья.

И с каким настроением, с каким желанием воевать за Росси. после всего этого поедут приморцы выполнять свой воинский долг???