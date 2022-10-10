Есть сомнения...

Держать общество в состоянии невротического недоумения относительно намерений и целей власти в войне – верный путь к поражению.

В Великую Отечественную было много трагических моментов и обстоятельств.

Но в одном был уверен каждый советский человек – правительство, партия и руководство армией едины в своем стремлении одолеть врага, предательства наверху быть не может.

Ни у кого не возникало даже намека на подозрение, что в Ставке избегают решительных ударов по окруженной армии Паулюса в надежде договориться с Гитлером.

А вот в Первую мировую гуляло множество слухов о предательстве в самых высших эшелонах, включая представителей царской фамилии.

Вспомним, как и во вторую чеченскую компанию все пошло на лад только после того, как войска поверили, что никакой Березовский или другой предатель не остановит в самый критический момент наших солдат. «Мочить в сортире»- это же не просто грубоватое выражение.

Это гарантия российского руководства, что военные не будут преданы и подставлены.

Нынешняя украинская власть – продажная, коррупционная, зависимая.

Но она последовательна в своих действиях и заявлениях.

И Зеленский убедил своих сторонников, что ни при каких обстоятельствах он не сменит курс на разгром России.

Каждый его шаг подтверждает этот курс – от обмена азовцев и Тайры до теракта на Крымском мосту.

У украинских военных и «патриотов» не ни тени сомнений в последовательности и решительности украинской власти.

А в России такие сомнения есть.

И это – главная угроза для России.