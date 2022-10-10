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Московский листок

Есть сомнения...

Опубликовано 10.10.2022 автором Лариса Шеслер в разделе комментариев 2

украина война киев
Есть сомнения...

Держать общество в состоянии невротического недоумения относительно намерений и целей власти в войне – верный путь к поражению.

В Великую Отечественную было много трагических моментов и обстоятельств.

Но в одном был уверен каждый советский человек – правительство, партия и руководство армией едины в своем стремлении одолеть врага, предательства наверху быть не может.

Ни у кого не возникало даже намека на подозрение, что в Ставке избегают решительных ударов по окруженной армии Паулюса в надежде договориться с Гитлером.

А вот в Первую мировую гуляло множество слухов о предательстве в самых высших эшелонах, включая представителей царской фамилии.

Вспомним, как и во вторую чеченскую компанию все пошло на лад только после того, как войска поверили, что никакой Березовский или другой предатель не остановит в самый критический момент наших солдат. «Мочить в сортире»- это же не просто грубоватое выражение.

Это гарантия российского руководства, что военные не будут преданы и подставлены.

Нынешняя украинская власть – продажная, коррупционная, зависимая.

Но она последовательна в своих действиях и заявлениях.

И Зеленский убедил своих сторонников, что ни при каких обстоятельствах он не сменит курс на разгром России.

Каждый его шаг подтверждает этот курс – от обмена азовцев и Тайры до теракта на Крымском мосту.

У украинских военных и «патриотов» не ни тени сомнений в последовательности и решительности украинской власти.

А в России такие сомнения есть.

И это – главная угроза для России.



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
Сомнений нет написал 10.10.2022 10:01
Это большая подлость - сравнивать Великую Отечественную войну советского народа с агрессивной войной, развязанной российской финансовой олигархией против Украины.
Эта война не нужна народу России. Народ против войны с Украиной.
И еще одна подлость - не замечать, что власть в России продажная, коррумпированная и зависимая. "Чем кумушек считать трудиться, не лучше ль на себя, кума, оборотиться".
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====
Тихий написал 10.10.2022 09:44
Надо добавить к этому ...
Сейчас Путин - Гитлер, а россияне озверевшие нацисты оккупанты ...
Россия оккупант, агрессор, захватчик, враг свободного мира ...
Оккупантов всегда и везде гонят или убивают ...
Российские оккупанты не исключение ...
А украинцы всего лишь защищают свою землю от нашествия российских нацистов оккупантов ...
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