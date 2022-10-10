Есть сомнения...

Держать общество в состоянии невротического недоумения относительно намерений и целей власти в войне – верный путь к поражению.
В Великую Отечественную было много трагических моментов и обстоятельств.
Но в одном был уверен каждый советский человек – правительство, партия и руководство армией едины в своем стремлении одолеть врага, предательства наверху быть не может.
Ни у кого не возникало даже намека на подозрение, что в Ставке избегают решительных ударов по окруженной армии Паулюса в надежде договориться с Гитлером.
А вот в Первую мировую гуляло множество слухов о предательстве в самых высших эшелонах, включая представителей царской фамилии.
Вспомним, как и во вторую чеченскую компанию все пошло на лад только после того, как войска поверили, что никакой Березовский или другой предатель не остановит в самый критический момент наших солдат. «Мочить в сортире»- это же не просто грубоватое выражение.
Это гарантия российского руководства, что военные не будут преданы и подставлены.
Нынешняя украинская власть – продажная, коррупционная, зависимая.
Но она последовательна в своих действиях и заявлениях.
И Зеленский убедил своих сторонников, что ни при каких обстоятельствах он не сменит курс на разгром России.
Каждый его шаг подтверждает этот курс – от обмена азовцев и Тайры до теракта на Крымском мосту.
У украинских военных и «патриотов» не ни тени сомнений в последовательности и решительности украинской власти.
А в России такие сомнения есть.
И это – главная угроза для России.
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Сомнений нет написал 10.10.2022 10:01
Эта война не нужна народу России. Народ против войны с Украиной.
И еще одна подлость - не замечать, что власть в России продажная, коррумпированная и зависимая. "Чем кумушек считать трудиться, не лучше ль на себя, кума, оборотиться".
Тихий написал 10.10.2022 09:44
Сейчас Путин - Гитлер, а россияне озверевшие нацисты оккупанты ...
Россия оккупант, агрессор, захватчик, враг свободного мира ...
Оккупантов всегда и везде гонят или убивают ...
Российские оккупанты не исключение ...
А украинцы всего лишь защищают свою землю от нашествия российских нацистов оккупантов ...