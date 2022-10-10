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Московский листок

Видео казни мирных жителей в "освобожденном" Купянске произвело впечатление на самом верху

Опубликовано 10.10.2022 в разделе комментариев 3

украина европа война киев
Видео казни мирных жителей в "освобожденном" Купянске произвело впечатление на самом верху

Дмитрий Медведев прокомментировал видео, опубликованное экс-командиром «Азова» (запрещенная в России террористическая организация) Максимом Жориным в интервью с журналисткой Наданой Фридрихсон.

9 октября Жорин опубликовал видео из Купянска, на котором запечатлен момент сбрасывания в яму тел расстрелянных мирных жителей, в основном женщин со связанными руками.

Медведев выразил мнение, что международных последствий для Украины после этого не будет, так как «ни одна международная организация не справляется с такими задачами».

Судя по тому, что военный преступник с Украины побликует разоблачительные кадры военного преступления, причем в день совершения теракта на Керченском мосту, говорит о том, что Украине не просто плевать на международное гуманитарное право - она бравирует тем, что ей плевать. И прекрасно отдает себе отчет в том, что коллективный Запад поддержит ее в любом случае - Западу прекрасно известно о зверствах, которые творят украинские "освободители".

Скажем, никого вообще не волнует, что украинские спецслужбы использовали водителя грузовика "втемную" - сегодня это можно сказать уверенно. Он, естественно, погиб

Во время взрыва рядом с фурой ехал легковой автомобиль Cadillac, в нем находились четверо: Глеб О., Зоя С., Сергей М., Эдуард Ч. Все они погибли, 53-летний Эдуард и 33-летняя Зоя были известными в Петербурге гидами. Была уничтожена еще одна машина "Митсубиши"...

Никого это не волнует, хотя происходящее - очевидный государственный терроризм, который пытаются оправдать только чрезвычайными обстоятельствами, в которых оказалась Украина.

Похоже, что Россия не просто оказалась втянута в войну, к которой оказалась преступно неготовой. Это война на уничтожение.

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 3
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Re: Re: Кто мешает России отдать все оккупированные территории Украины, включая Крым?
Целую нежно и ласково ! написал 10.10.2022 11:47
Ваше мнение понятно, но ваша же логика правит миром, А ТЫ ВОЗЬМИ И ОТНИМИ!!! И громко рассмеяться обнажив здоровые десны и зубы.
Страна не готова. Это конец. Но. Никто не собирается атаковать Россию, отдай чужое и живи.
А если рассуждать о том, что же ждет на самом деле жителей Крыма, Херсона, Мелитополя после возвращения Украине, то я уверен, никаких расправ не будет.
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Re: Кто мешает России отдать все оккупированные территории Украины, включая Крым?
Баранов62 написал 10.10.2022 11:28
Это не окукупированные территории, а территории, добровольно отошедшие от Украины к России.
А то, что ждет жителей этих территорий в случае возвращения украинской влады, наглядно показано в ролике Жорина.
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(без названия)
Целую нежно и ласково ! написал 10.10.2022 11:03
Кто мешает России отдать все оккупированные территории Украины, включая Крым?
Если очевидным является факт неготовности России!
Далее анализ, наказание виновных в плохой подготовленности, новые люди в руководстве страны, настоящее импортозамещение.....
Стоп империалистической войне путина за новых украинских рабов!
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