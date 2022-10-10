Видео казни мирных жителей в "освобожденном" Купянске произвело впечатление на самом верху

Дмитрий Медведев прокомментировал видео, опубликованное экс-командиром «Азова» (запрещенная в России террористическая организация) Максимом Жориным в интервью с журналисткой Наданой Фридрихсон.

9 октября Жорин опубликовал видео из Купянска, на котором запечатлен момент сбрасывания в яму тел расстрелянных мирных жителей, в основном женщин со связанными руками.

Медведев выразил мнение, что международных последствий для Украины после этого не будет, так как «ни одна международная организация не справляется с такими задачами».

Судя по тому, что военный преступник с Украины побликует разоблачительные кадры военного преступления, причем в день совершения теракта на Керченском мосту, говорит о том, что Украине не просто плевать на международное гуманитарное право - она бравирует тем, что ей плевать. И прекрасно отдает себе отчет в том, что коллективный Запад поддержит ее в любом случае - Западу прекрасно известно о зверствах, которые творят украинские "освободители".

Скажем, никого вообще не волнует, что украинские спецслужбы использовали водителя грузовика "втемную" - сегодня это можно сказать уверенно. Он, естественно, погиб

Во время взрыва рядом с фурой ехал легковой автомобиль Cadillac, в нем находились четверо: Глеб О., Зоя С., Сергей М., Эдуард Ч. Все они погибли, 53-летний Эдуард и 33-летняя Зоя были известными в Петербурге гидами. Была уничтожена еще одна машина "Митсубиши"...

Никого это не волнует, хотя происходящее - очевидный государственный терроризм, который пытаются оправдать только чрезвычайными обстоятельствами, в которых оказалась Украина.

Похоже, что Россия не просто оказалась втянута в войну, к которой оказалась преступно неготовой. Это война на уничтожение.

А.Б.