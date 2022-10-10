В центре Киева прогремели взрывы

Одна из ракет упала в районе офиса президента Украины, в районе памятника Грушевскому на улице Владимирской. На этой улице находится Служба безопасности Украины, неподалеку расположен офис президента страны.
Жители столичного Печерска говорят о трех сильных взрывах. Их также слышали в других районах Киева.
По словам мэра Кличко, взрывы были в Шевченковском районе в центре города.
Украинская "Телевизионная службу новостей" (ТСН) пишет, что удары продолжаются.
Кроме того, поступают сообщения о взрывах в Киевской и Житомирской областях, Днепропетровске, Хмельницком, Тернополе и Львове.
Как всегда - мы жестоко отмстим кому попало...
А официальному Киеву этого и нужно, чтобы говорить - вот, смотрите, с каким жестоким и преступным врагом мы воюем, против него все меры хороши!
И кадры с убитыми детишками, оторванными ручками и ножками...
Я чего опасаюсь. На Украине от идеалов свободы и демократии давно и следа нет, общество парализовано страхом.
В России с демократией и законностью вообще давно покончено, по понятиям живем.
Так вот сегодня и понятия могут уйти в прошлое, останется только страх и беспредел. У кого нож, у того и мясо...
Я напомню: в истории до определденного момента любая война, даже самая эпичная, была геноцидом.
Куда делись троянцы после Троянской войны? Правильно, исчезли из истории.
Куда делись библейские филистимляне и агаряне? Нет их.
Куда подевались римляне, граждане самой великой империи прошлого?
Где теперь печенеги и половцы, хазары и скифы?
Хотите пример поближе?
До Второй мировой войны, в 1939 году население Львова на 69.9% составляли поляки, остальное примерно поровну евреи и армяне. А в настоящее время Львов украинский город. Геноцид армян и поляков, назывваемый еще Волынской резней, украинская историография называет "украинско-польской войной".
Все ясно?
|
|
С.П.Вдиван написал 10.10.2022 11:22
И мешать СБУ прорабатывать зловредные замыслы в тиши своих кабинетов. Но прямыми попаданиями их не трогать, - лучше, чтобы редкостные гады продолжали там портить имидж супостату !
А пленных брать только по случаю, не найдем им столько работы на Восточном Полигоне, если в котлы их загонять.
Тихий написал 10.10.2022 11:14
8 лет российские нацисты обстреливали города и села на линии разграничения и врали что это украинцы сами в себя стреляют ...
Уже 229 дней ежедневно российские нацисты обстреливают всеми видами вооружения все города Украины ...
Ежедневно гибнут беззашитные безоружные мирные старики, женщины дети ...
Я надеюсь вы не сильно обидетесь, когда мы начнем уничтожать Москву ...
Целую нежно и ласково ! написал 10.10.2022 11:06