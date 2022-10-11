Теракта на мосту не было, РФ обстреляла Киев из озорства

В ООН, НАТО, ЕС и ряде европейских государств осудили ракетные удары по Киеву и другим украинским городам 10 октября.

При этом Евросоюз не считает заслуживающей доверия официальную информацию российских властей по поводу взрыва на Крымском мосту.

«Из Москвы поступает столько информации, которая не заслуживает доверия. Мы не видим и не знаем, что там происходит. Я бы не придал даже капельки доверия тому, что они говорят», — заявил пресс-секретарь ЕС по иностранным делам и политике безопасности Петер Стано.

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То есть не было теракта на Керченском мосту, это был "фейк из Москвы". Фотографии, видео, снимки из космоса - все фейк.

Москва действительно часто врет, но закрывать глаза на вещи очевидные - это что-то новое.

Так вот, "неизбирательный" ответ на террорситическую атаку впервые мы наблюдали после событий 9.11, когда террористы, в основном граждане союзной США Саудовской Аравии, нанесли террористический удар по башням ВТЦ.

Тогда тоже писали, что теракт - фейк, а США сами себя взорвали, но сам факт разрушения башен в Нью-Йорке пока никто не оспорил...

И как ответили США? Очень просто - нанесли массированный ракетно-бомбовый удар по Афганистану, который был вообще ни при чем, разве что шли разговоры о каких-то террористических центрах и Усаме бин Ладене (тоже, кстати, уроженце Саудовской Аравии).

Убили кучу народа, потом всем НАТО стояли в Афганистане в 2 раза дольше, чем шурави, потом сбежали, сдав дела талибану.

Так что пример США оказался весьма заразителен, тем более, что они повторили его в Ираке - сфабриковали ложное сообщение ЦРУ (потом сами в этом признались), что Саддам Хусейн готовит у себя ядерное оружие, и разгромили страну в пух и прах. И, кстати, Украина в этом вторжении участвовала в составе польского контингента, хоть и не член НАТО, 1900 солдат и офицеров.

А в миротворческой миссии в Таджикистане, кстати, не участвовала, хоть и была членом СНГ.

Я не сторонник такого стиля ведения контртеррористических операций, но именно НАТО так ведет дела. Я не оправдываю, я сравниваю.

Так что сделала РФ?

В ответ на очевидный теракт на Керченском мосту, во время которого погибло как миниум 5 человек (возможно, больше), нанесла ракетный удар по инфраструктурным объектам на Украине. По данным ООН погибло 11 человек... Это к вопросу о "неизбирательности" удара.

Повторю, я не одобряю подобного стиля, но что с того, если этот стиль стал общепринятым? Так поступают США, Британия, Израиль и все остальные, кто сталкивается с террористической угрозой.

Сколько афганцев погибло во время ударов ВВС США? Сколько иракцев? Этого никто точно не знает, а ООН этим, кажется, даже не интересуется. Много...

Кстати, в течение 8 лет Украина называла режимы в ЛНР и ДНР "террористическими", и обращалась с ними соотвественно. Сколько погибло там мирных людей - известно до последнего человека. При этом никаких терактов режимы в ЛНР и ДНР не совершали...

Не я придумал определение "двойные стандарты".

А.Б.